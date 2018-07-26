Уряд залишив незмінною ціну на газ для населення до вересня

Кабінет Міністрів залишив незмінними ціни на природний газ для населення до 1 вересня 2018 року, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 26 липня.

Йдеться про продовження дії спеціальних зобов’язань із продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго за зниженою ціною.

«Наразі тривають переговори з МВФ стосовно приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету. Тому, з огляду на завершення терміну дії положення (про спецзобов’язання – ред.), виникає необхідність у його продовженні», – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Постанова Кабміну №187 від 22 березня 2017 року передбачала, що спецзобов’язання з продажу газу населенню і теплокомуненерго діятимуть до 1 квітня 2018 року, пізніше уряд продовжив їх до кінця травня, а ще пізніше – до кінця липня.

Спеціальні зобов’язання полягають в продажу палива для потреб побутових споживачів за ціною, розрахунок якої прив’язано до ринкових середньорічних цін на європейському хабі.

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В середині липня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що український уряд продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про ціну на природний газ для населення і розраховує на компромісний варіант. Гройсман неодноразово наголошував, що не хоче підвищувати ціну на газ для населення, він також ініціював консультації з головами парламентських фракцій з цього питання.

У квітні Міжнародний валютний фонд заявив, що Україні потрібно деполітизувати процес формування цін на енергоресурси.

У МВФ неодноразово заявляли, що Україні для отримання чергового траншу необхідно ухвалити закон про Антикорупційний суд і привести ціни на газ до рівня ринкових.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року. У квітні в Нацбанку заявили, що очікують траншу від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі.

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