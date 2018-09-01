5 яскравих цитат про Джона Маккейна з поминальної служби у Вашингтоні

Колишні президенти США Барак Обама та Джордж Буш-молодший у суботу вшанували пам'ять покійного Джона Маккейна, сенатора від Аризони та героя війни у В'єтнамі, у Вашингтонському національному соборі.

Перед смертю Маккейн попросив Обаму і Буша, демократа та республіканця, виголосити промови під час його поминальної служби. Це сприйнялося, як його останнє послання країні - Демократична та Республіканська партія мають співпрацювати.

"Під час наших залаштункових розмов про політику та родину наші розбіжності не зникали", – наголосив у промові Барак Обама, – "Але ми насолоджувались тим часом, який ми проводили разом подалі від яскравих вогнів. І ми сміялися один з одним. І ми вчилися один від одного. І ми ніколи не сумнівалися в щирості чи патріотизмі іншого. Адже зрештою ми ніколи не сумнівались, що ми грали за одну команду".

"Бувало він мене розчаровував", – зауважив Джордж Буш-молодший, говорячи про Маккейна, – "І я знаю, що він сказав би те саме про мене. Але він також зробив мене кращим".

Колишній сенатор Джо Ліберман також виступив під час служби, похваливши знамениту відповідь Маккейна, під час президентських виборів 2008 року, літній жінці, яка сказала, що Обамі не можна довіряти, оскільки він – "араб". Тоді Маккейн заперечив і сказав, що Обама "чесний сім'янин та громадянин, але я не погоджуюсь з ним щодо фундаментальних принципів, а на цих виборах йдеться саме про принципи".

"Це була його реакція на рівні рефлексу", – сказав Ліберман про реакцію Маккейна. – "Таким був Джон. Йому не потрібно було ні з ким радитися. Він одразу захистив ім'я та честь свого опонента".

Одна з дочок Маккейна, Меган Маккейн, сказала, що її батько був більш ніж героєм війни, сенатором та кандидатом у президенти. Він також був відданим татом, який відносив її в ліжко, коли вона була маленькою дівчинкою, цілував її обдерте коліно, а іноді забирав зі школи для участі у заходах міської ради.

"Я знаю, ким він був, я знаю його єство, я мала нагоду бачити це кожного дня мого благословенного життя. Джон Маккейн не вичерпувався частом в ув'язненні, службою у флоті, роботою у Сенаті, членством у Республіканській партії, чи яким-небудь вчинком в його абсолютно незвичайному житті, головним у ньому була любов", – сказала Меган Маккейн.

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер назвав Маккейна "подарунком долі", прекрасною особистістю, яка могла надихати людей і нагадувати країні про її цінності в складні часи.

"Світ буде самотнішим без Джона Маккейна, – сказав Кіссінджер. – Його переконання, його віра в Америку та його особливе відчуття морального обов'язку. Жоден з нас ніколи не забуде, як, навіть відходячи, Джон дав нам надзвичайно потрібний момент єдності і відновив віру в можливості Америки. Відтепер честь країни – наша відповідальність підтримувати".

На поминальній службі Джона Маккейна у Вашингтонському національному соборі зібралися політичні лідери США, чиновники часів В'єтнаму та почесні гості, щоб віддати шану державному діячеві та колишньому військовополоненому, який помер 25 серпня від раку мозку, напередодні свого 82-річчя.

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