Вітер не дав літакам Норвегії піднятись у повітря для перехоплення російських Ту-160

Через потужний вітер Норвегія не стала піднімати літаки для перехоплення стратегічних бомбардувальників Ty-160 Росії, які у понеділок здійснили прольот вздовж узбережжя цієї країни. Про це повідомляє видання The Independent Barents Observer.

... сила вітру складала від 50 до 60 вузлів. І напрямок вітру становив виклик. Підніматись у повітря було просто небезпечно

"На північному узбережжі Норвегії сила вітру складала від 50 до 60 вузлів. І напрямок вітру становив виклик. Підніматись у повітря було просто небезпечно", - заявив видання підполковник Івар Моен, речник Об'єднаного штабу збройних сил Норвегії.

Видання відзначає, що на висоті польоту російських бомбардувальників погодні умови відрізнялись від ситуації на землі, з якими довелося мати справу норвезьким військовим.

При цьому Івар Моен наголосив, що військові не припиняли стеження за російськими літаками.

"Ніщо не вказувало на те, що вони прямували до повітряного простору Норвегії", - відзначив Моен.

На перехоплення російських бомбардувальників у понеділок піднялись винищувачі ВПС Великої Британії.

"Винищувачі Typhoon було піднято у повтря для перехоплення двох російських бомбардувальників, коли ті наблизились до Великої Британії з боку Північного моря... Бомбардувальники не відповідали на запити авіадиспетчерів і наблизились на відстань у 56 кілометрів до повітряного простору Великої Британії", - відзначає Бі-Бі-Сі.

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