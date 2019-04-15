Мішель Обама "причарувала" британців, розповідаючи про свою зустріч з королевою - Reuters

Колишня перша леді США Мішель Обама причарувала тисячі британців, розповідаючи про свою зустріч з "чарівливо теплою" королевою Єлизаветою, яка "має чудове почуття гумору".

Обама перебуває в столиці Великої Британії з презентацією своєї книги "Становлення". Виступаючи на презентації книги, на якій зібралось біля 15 000 глядачів, колишня перша леді США позитивно відгукнулась про розмаїтість Лондона, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання ведучого, Обама назвала теперішню політичну ситуацію у США "темною главою" і висловила впевненість, що її чоловіка – Барака Обаму – могли б і втретє переобрати на посаду президента США. "Хочу нагадати, що Барака Обаму обирали двічі в Сполучених Штатах. Це справді сталось, - наголосила вона. – Країна це досягла і половина тих, хто голосував на минулих виборах, якщо була б така можливість, проголосували б за нього і на третій термін".

Колишня перша леді закликала тих, хто не згоден з політикою адміністрації президента США Дональда Трампа, активно висловлювати свою позицію. "Ми маємо зважати і маємо долучатись. Ми не можемо сприймати наші права і свободи як даність. Тому що, якщо ми не голосуватимемо, хтось це зробить", - наголосила Обама.

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