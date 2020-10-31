Руйнівні землетруси можуть зблизити Грецію та Туреччину?

Рятувальні бригади по обидва боки Егейського моря у суботу займаються пошуками людей під завалами будівель. Знайдено щонайменше 27 загиблих та сотні поранених після потужного землетрусу, який зруйнував будівлі у турецькому Ізмірі та викликав штормові припливи щонайменше на двох грецьких островах.

Щонайменше 60 окремих вторинних поштовхів сколихнули грецькі острови Самос та Ікарію з моменту руйнівного землетрусу у регіоні силою у 7 балів, заявили експерти в Афінах в суботу.

Епіцентром потужних поштовхів стала 250-кілометрова лінія розлому біля узбережжя Самосу, яка проходить через Егейське море, між Грецією та Туреччиною.

мільйони греків спостерігають за трагедією у Туреччині, яка розгортається одночасно із їх власною

Однак буквально через кілька годин після того, як Грецію та Туреччину вразив смертельний землетрус, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс подзвонив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та висловив свої співчуття. Це рідка подія для взаємин між двома країнами.

"Хоч би якими були наші розбіжності, зараз люди повинні підтримувати один одного", - написав Міцотакіс у Twitter.

Його жест було сприйнятно позитивно.

Керівник Туреччини відповів у твіті: "Те, що двоє сусідів виявляють солідарність та підтримку у важкі часи, є більш цінним, ніж багато речей у житті".

Хоча Греція та Туреччина є членами НАТО, можливо, не існує інших двох держав-сусідів, чиї стосунки є настільки конфліктними та сповненими недовіри. Віднедавна дві країни є сторонами гострого протистояння за енергоресурси у східному Середземномор’ї, яке влітку поставило їх на межу війни.

Європейський Союз та Сполучені Штати протягом місяців намагаються посадити обидві сторони за стіл переговорів - але безрезультатно.

Хоча Греція та Туреччина є членами НАТО, можливо, не існує інших двох держав-сусідів, чиї стосунки є настільки конфліктними та сповненими недовіри

Залишається незрозумілим, чи може смертельний землетрус викликати потепління у відносинах між країнами.

На відміну від низки руйнівних землетрусів, які сталися у цих країнах у 1999 році, обидві сторони погодились на обмін дипломатичними люб'язностями. Повідомляється, що Греція запропонувала Туреччині допомогу. Зі свого боку Ердоган також запропонував допомогу Греції.

The Washington Post повідомляє, що речниця Державного департаменту США Морган Ортагюс заявила, що співпраця між Грецією та Туреччиною надихають США, що Вашингтон підтримує її.

Лише нещодавно Афіни та Анкара відновили роботу гарячної лінії зв'язку між військовими двох країн, але дипломатичні переговори, раніше заплановані на початок жовтня, були скасовані.

Тим не менше, мільйони греків спостерігають за трагедією у Туреччині, яка розгортається одночасно із їх власною.

Драматичні кадри, показані турецьким телебаченням, накладаються на репортажі грецього телебачення про пошукові роботи на Самосі, де двоє підлітків загинули ідучи додому, коли на них обвалилась будівля.

Кадри з турецького Ізміру показують, як вулицями міста пливуть машини та побутові прилади, холодильники, стільці та столи, - майже дзеркальне відображення лиха, яке охопило портові міста на грецькому Самосі та в Ікарії.

вторинних поштовхів можна очікувати протягом двох місяців

Більшість загиблих внаслідок землетрусу, окрім двох грецьких студентів-підлітків - з Туреччини. Експерти очікують на зростання кількості загиблих.

Грецький сейсмолог Акіс Целентіс попередив, що вторинні поштовхи можуть виявитися потужними через невелику глибину землетрусу - приблизно 10 кілометрів. За його словами, вторинних поштовхів можна очікувати протягом двох місяців.

У суботу Франція запропонувала допомогу обом країнам, висловивши "повну солідарність як з Грецією, так і з Туреччиною".

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