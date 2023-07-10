Ердоган: Євросоюз схвалити членство Туреччини, перш ніж Анкара підтримає вступ Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Європейський Союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.

Заявка Туреччини на вступ до ЄС була заморожена протягом багатьох років після початку переговорів про членство у 2005 році під час першого терміну Ердогана на посаді прем'єр-міністра.

Відносини між Анкарою та Брюсселем зіпсувалися кілька років тому, особливо після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині у 2016 році, але відтоді вони покращилися. ЄС залежить від допомоги союзника по НАТО Анкари, зокрема у питаннях міграції.

"Я закликаю ці країни, які змушують Туреччину чекати біля дверей Європейського Союзу понад 50 років, - сказав Ердоган, виступаючи перед від'їздом на саміт НАТО у Вільнюсі. - Спочатку прийдіть і відкрийте шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім ми відкриємо шлях для Швеції,, так само як ми зробили для Фінляндії".

Представник Європейської комісії заявив, що розширення НАТО та ЄС є "окремими процесами": "Процес вступу для кожної країни-кандидатки базується на заслугах кожної країни".

Анкару критикують у Європі за порушення прав людини, відсутність верховенства права та слабку економіку, пише Радіо Свобода. У 2018 році Європейський комісар з питань розширення ЄС Йоханнес Ган заявив, що членство Туреччини в союзі в найближчому майбутньому нереальне.

Відповідаючи на запитання про коментарі Ердогана, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що, хоча він підтримує членство Анкари в ЄС, він вважає, що Швеція вже виконала умови, необхідні для вступу в НАТО.

"У Вільнюсі все ще можливо прийняти позитивне рішення щодо Швеції", - сказав Столтенберг на прес-конференції.

Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ у НАТО після початку повномасштабної війни Росії в Україні. Хоча Фінляндія приєдналась до НАТО у квітні, Туреччина та Угорщина ще не схвалили заявку Швеції.

Анкара каже, що Швеція зробила недостатньо проти людей, яких Туреччина вважає терористами, головним чином членів забороненої у країні Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина, ЄС і Сполучені Штати вважають терористичною організацією.

Ердоган також заявив, що припинення війни між Україною та Росією полегшить процес вступу Києва до НАТО.