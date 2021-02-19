Туреччина найняла лобістів у США, щоб повернутися до програми F-35. Оглядачі назвали це марною тратою грошей

Туреччина винайняла юридичну фірму у Вашингтоні, щоб лобіювати повернення Анкари до американської програми з виробництва винищувачів F-35. Про це у п'ятницю повідомило агентство «Франс-Прес».

За даними журналістів, піврічний контракт з агентством Arnold & Porter на суму 750 тисяч доларів, був зареєстрований в Міністерстві юстиції США у вівторок. Таким чином Туреччина спробує вплинути на позицію адміністрації Байдена щодо конфлікту, який виник в 2019 році через придбання Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

У п'ятницю колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, висловив сумнів, що залучення лобістів принесе Туреччині бажаний результат.

"Контракт на 750 тисяч - це добре для лобістів з К-стріт (вулиця у Вашингтоні - прим. ГА), але він не поверне Туреччину до програми F-35", - твітує Пайфер.

"Залучення лобістів у Вашингтоні за 750 тисяч, щоб повернутись до проекту F35 - це трата грошей з боку Туреччини. Очевидно ж, що треба зробити. Позбавтесь С-400!" - ділиться думкою британський економіст Тімоті Еш.

У контракті йдеться, що юристи з Arnold & Porter консультуватимуть турецький уряд з питань стратегії, націленої на участь Анкари в «програмі Joint Strike Fighter, беручи до уваги і усуваючи складні геополітичні та комерційні чинники».

У 2019 США виключили Туреччину з програми F-35 через рішення Анкари придбати російські ЗРК С-400. До цього Туреччина не змогла домовитися з США про придбання протиракетних комплексів «Патріот», що використовуються іншими державами НАТО.

Вашингтон запровадив санкції щодо турецького агентства з військових закупівель після того, як в кінці минулого року в країні вперше пройшли випробування С-400. Сполучені Штати побоюються, що у разі повної інтеграції в оборону Туреччини, системи С-400 можуть допомогти Росії у зборі розвідданих і більш ефективній роботі проти військових літаків НАТО.

Раніше цього місяця Пентагон підтвердив, що, на його думку, російські системи «несумісні» з літаками F-35, і що санкції щодо Туреччини діятимуть доки країна не зніме з озброєння системи С-400.

Міністр оборони Туреччини запропонував рішення, згідно з яким С-400 будуть розгорнуті Анкарою лише за необхідності. Держдепартамент, судячи з усього, відкинув цю пропозицію, заявивши: «Наша політика щодо С-400 не змінилася».

Адміністрація Байдена займає набагато більш жорстку позицію щодо президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, ніж адміністрація Трампа. Байден досі не подзвонив Ердогану, а Держдепартамент минулого місяця виступив з різким засудженням ситуації з правами людини у Туреччині.

Туреччина одночасно була постачальником запчастин і покупцем винищувачів F-35.

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