Кількість жертв землетрусу у Туреччині й Сирії перевищила 2600. США відправляють в регіон групи рятувальників

Вашингтон відправляє до Туреччини дві групи рятувальників у координації з Анкарою для пошуку вцілілих і ліквідації наслідків потужного землетрусу. Про це на брифінгу повідомив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Зараз окрім персоналу, який вже працює на місці, ми перебуваємо в процесі розгортання додаткових груп, у тому числі двох пошуково-рятувальних груп в умовах міста із 79 осіб, щоб підтримати пошуково-рятувальні зусилля Туреччини та допомогти всім тим, хто постраждав або втратив житло внаслідок землетрусу, - повідомив Кірбі. - USAID і Пентагон також зараз координують дії зі своїми турецькими колегами щодо додаткової допомоги".

Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден висловив співчуття родинам загиблих і поранених й пообіцяв надавати "будь-яку необхідну допомогу" Туреччині, а також підтримку Сирії через гуманітарні організації у країні, які підтримують США.

Тим часом стало відомо, що кількість жертв землетрусу у Туреччині й Сирії перевищила 2600, понад 11 тисяч людей поранені. Епіцентр знаходився у місті Газіантеп, неподалік кордону із Сирією. Підземні поштовхи були відчутні також у Лівані та Ізраїлі.

Перший поштовх магнітудою 7,8 бала стався перед сходом сонця, через кілька годин було відчутно повторні поштовхи у 7,7 бала. Пошук вцілілих у тисячах обвалених будинків ускладнює холод і дощ.

У статті використано матеріали Reuters