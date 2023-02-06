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Кількість жертв землетрусу у Туреччині й Сирії перевищила 2600. США відправляють в регіон групи рятувальників
Вашингтон відправляє до Туреччини дві групи рятувальників у координації з Анкарою для пошуку вцілілих і ліквідації наслідків потужного землетрусу. Про це на брифінгу повідомив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
"Зараз окрім персоналу, який вже працює на місці, ми перебуваємо в процесі розгортання додаткових груп, у тому числі двох пошуково-рятувальних груп в умовах міста із 79 осіб, щоб підтримати пошуково-рятувальні зусилля Туреччини та допомогти всім тим, хто постраждав або втратив житло внаслідок землетрусу, - повідомив Кірбі. - USAID і Пентагон також зараз координують дії зі своїми турецькими колегами щодо додаткової допомоги".
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден висловив співчуття родинам загиблих і поранених й пообіцяв надавати "будь-яку необхідну допомогу" Туреччині, а також підтримку Сирії через гуманітарні організації у країні, які підтримують США.
Тим часом стало відомо, що кількість жертв землетрусу у Туреччині й Сирії перевищила 2600, понад 11 тисяч людей поранені. Епіцентр знаходився у місті Газіантеп, неподалік кордону із Сирією. Підземні поштовхи були відчутні також у Лівані та Ізраїлі.
Перший поштовх магнітудою 7,8 бала стався перед сходом сонця, через кілька годин було відчутно повторні поштовхи у 7,7 бала. Пошук вцілілих у тисячах обвалених будинків ускладнює холод і дощ.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
Місце в кремлівській ієрархії та соляні копальні - Білий дім про "егоїстичний" інтерес Пригожина у боях за Бахмут
У тяжких боях за Бахмут найбільше зацікавлений очільник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин - "через егоїстичну особисту вигоду з метою підвищити свій високий статус у кремлівській ієрархії". Так ситуацію прокоментував координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Кірбі також наголосив на економічній вигоді, яку, за інформацією посадовця, планує отримати Пригожин - через місцеві соляні та гіпсові копальні.
"Через цей егоїстичний інтерес Пригожин не боїться кидати у бій в'язня за в'язнем", - сказав Кірбі під час брифінгу про залучення засуджених до лав "Групи Вагнера". Посадовець додав, що США зосереджуватимуться на тому, щоб продовжувати надавати Україні необхідну безпекову допомогу для її успіху на полі бою і зокрема довкола Бахмута.
Соляне родовище Артемівське у Бахмуті площею 179 квадратних кілометрів одним з найбільших у Європі. Місцеві соляні шахти належать державному підприємству "Артемсіль", лідеру на українському ринку й експортеру до 20 країн, допоки воно не припинило виробництво через кілька місяців після російського вторгнення. З моменту заснування наприкінці XIX століття підприємство видобуло понад 280 мільйонів тонн солі. Шахти досягають глибини 200-300 метрів і мають тунелі загальною довжиною 300 кілометрів.
За інформацією Reuters, соляні шахти можуть стати комерційно прибутковим активом, а також росіяни планують використовувати їх для зберігання боєприпасів і зброї поза зоною дії українських ракет.
Раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє мобілізацією росіян, які мають непогашену судимість за вбивства та інші тяжкі злочини, передбачені Кримінальним кодексом РФ.
Як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати оголосили санкції проти ПВК "Вагнер" та Пригожина. Міністерство фінансів США назвало "Групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією.
Також Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані, аби допомогти фінансувати війну Кремля в Україні.
У статті використано матеріали Reuters
Суд у Грузії відмовився випустити Саакашвілі за станом здоров'я
Тбіліський міський суд 6 лютого відмовився відтермінувати виконання вироку в справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, передає грузинська служба Радіо Свобода. Рішення оголосив суддя Георгій Аревадзе, тим самим не задовольнивши клопотання адвокатів Саакашвілі.
Рішення судді викликало невдоволення родичів та прихильників колишнього президента.
На сьогоднішньому засіданні сторони проголосили заключні промови, після чого суддя зачитав рішення.
Представники пенітенціарної служби не погодилися з клопотанням адвокатів Саакашвілі. За словами представника служби, юриста Ніки Абрамішвілі, поданий суду висновок не містив достовірної інформації про тяжкість хвороби засудженого Міхеїла Саакашвілі і не міг служити підставою для відтермінування покарання.
Зі свого боку, адвокати сьогодні закликали суддю задовольнити їхнє клопотання та винести справедливе рішення. Зокрема, Шалва Хачапурідзе сказав судді, що порятунок життя третього президента – у його руках. За поясненням адвокатів, Аревадзе своїм рішенням міг зіграти історичну роль і закласти основу для великого примирення.
Виходячи зі стану здоров’я, Михайло Саакашвілі ані на засіданні, ані на оголошенні рішення не був присутнім, навіть дистанційно.
З клопотанням про відстрочку або звільнення від покарання колишнього президента Грузії до суду звернулися адвокати Саакашвілі. Це клопотання суддя Георгій Аревадзе розглядав близько двох місяців.
Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.
Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.
США відправили до Туреччини допомогу після землетрусу, що забрав понад 2200 життів
Сполучені Штати висловлюють співчуття родинам загиблих і поранених внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії, повідомив президент Джо Байден. Глава Білого дому додав, що «доручив своїй команді продовжувати уважно стежити за ситуацією у координації з Туреччиною та надавати будь-яку необхідну допомогу».
«Наша початкова допомога Туреччині вже у дорозі, а гуманітарні організації в Сирії, які підтримують США, реагують на наслідки землетрусів по всій країні, - йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена. - Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти постраждалим від цих землетрусів у наступні дні, тижні та місяці».
У заяві Держдепу також йдеться, що США підтримуватимуть «тісний контакт» з «турецькими союзниками та нашими гуманітарними партнерами в найближчі дні, щоб визначити, що потрібно регіону».
За останніми даними найпотужніший за майже століття землетрус на півдні Туреччини та на північному заході Сирії забрав життя понад 2200 людей і тисячі людей зазнали поранень. Перший поштовх магнітудою 7,8 балів стався перед сходом сонця, через кілька годин було відчутно повторні поштовхи у 7,7 балів.
«Нас трясло, як у колисці. Нас було дев'ятеро вдома. Двоє моїх синів досі під завалами, я чекаю на них», - розповіла постраждала з міста Діярбакир.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав це історичною катастрофою та найсильнішим землетрусом, який стався в Туреччині з 1939 року, але сказав, що влада робить усе можливе, аби врятувати якомога більше людей.
У Сирії влада повідомляє про 461 загиблих і 1326 поранених, а за словами представника ООН, на контрольованій повстанцями території на північному заході відомо про ще принаймні 255 жертв.
Про готовність терміново відправити до регіону пошуково-рятувальні команди оголосили майже півсотні країн світу.
«Готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи», - написав у Twitter і президент України Володимир Зеленський. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Київ готовий відрядити велику групу рятувальників до Туреччини й тісно співпрацює з турецькою стороною «для координації їхнього розгортання».
Як повідомляв раніше «Голос Америки», Велика Британія відправить 76 спеціалістів, чотирьох пошукових собак і рятувальне обладнання, які прибудуть до Туреччини вже ввечері, повідомило британське МЗС. Про готовність відправити рятувальників до Туреччини заявив німецький канцлер Олаф Шольц.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
"Не давати зброю Україні - це підтримка Росії". У Швейцарії лунають заклики змінити політику нейтралітету
У Швейцарії лунають заклики до зміни політики нейтралітету країни у питанні надання зброї Україні або дозволу на реекспорт швейцарської зброї з інших країн.
Зараз власникам зброї, виробленої у Швейцарії, юридично заборонено реекспортувати її без швейцарського дозволу. Інші країни можуть звертатися по нього, але найчастіше отримують відмову - саме так нещодавно сталося із запитами від Німеччини та Данії.
Європейські сусіди Швейцарії, а також проукраїнські сили у країні закликають урядовців дозволити такі передачі до Києва. На тлі ймовірності нового наступу Росії низка швейцарських політиків та парламентських комітетів також рекомендують пом'якшити правила, дозволити експорт або навіть скасувати заборону на експорт швейцарської зброї для країни, яка перебуває у війні.
"Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу", - сказав Т'єррі Буркарт, лідер Партії лібералів FDP, яка подала пропозицію до уряду дозволити реекспорт зброї в країни із демократичними цінностями, подібними до швейцарських.
Вперше швейцарський нейтралітет було проголошено ще в 1815 році. А федеральний Закон про військове майно, який регулює військовий реекспорт, на думку консервативних партій країни, давно є надто суворим та обмежувальним.
Ми не повинні ветувати намагання інших країн допомагати Україні. Якщо ми робимо це, то підтримуємо Росію, а не дотримуємося нейтральною позиціїТ’єррі Буркарт
"Ми не повинні ветувати намагання інших країн допомагати Україні. Якщо ми робимо це, то підтримуємо Росію, а не дотримуємося нейтральною позиції", - сказав Буркарт у коментарі Reuters.
Соцопитування Sotomo, опубліковане в неділю, показало, що 55% респондентів у Швейцарії виступають за дозвіл на реекспорт зброї в Україну. Якби це запитання поставили до війни, то відповідь, ймовірно, була б меншою ніж 25%, - кажуть організатори опитування.
Найбільшим прихильником дотримання нейтралітету залишається Швейцарська народна партія SVP. Її представники вважають відповідний закон основою миру та процвітання країни. Але їхні опоненти, які виступають за зміни, окрім моральної сторони рішення про ненадання допомоги докоряють також шкодою швейцарській торгівлі й оборонній промисловості.
Водночас потенційні зміни закону можуть поставити Федеральну раду перед дилемою. Наприклад, якщо Швейцарія дозволить Німеччині передавати швейцарську зброю Україні, то тоді вона повинна буде зробити те саме, якщо Іран надасть заявку на передачу Росії артилерійських гармат, вироблених у швейцарських цехах німецького військово-промислового концерну Rheinmetall, - застерігає Група за Швейцарію без армії (GSoA).
Як повідомляв Голос Америки, торік через війну Росії проти України Швейцарія уперше порушила власний нейтралітет, застосувавши проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз.
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