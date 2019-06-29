Трамп поклав відповідальність за придбання Туреччиною С-400 з Росії на Обаму

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про відсутність проблем з угодою про придбання російських систем ППО С-400.

Поставки повинні розпочатися у першій половині липня. Рішення Туреччини про закупівлю С-400 викликало заперечення уряду США.

Вашингтон підкреслював, що С-400 не відповідає стандартам НАТО і використання комплексів може дозволити Росії виявити слабкості найбільш сучасного винищувача F-35.

Турки придбали С-400 за президентства Трампа. Якщо він хотів продати системи Patriot, чому не скасував рішення Обами два роки тому?

Туреччині можуть загрожувати американські санкції і виключення з програми виробництва F-35. Однак Анкара прийняла рішення не відмовлятися від російської зброї. Туреччина розраховує, що Росія передасть їй відповідні технології, а виробництво систем буде спільним.

Президенти Росії і Туреччини зустрілися на полях саміту «двадцятки» в Осаці.

Ердоган підкреслив, що угода про закупівлю С-400 дозволить поліпшити відносини двох держав.Президент США Дональд Трамп назвав ситуацію, що склалася «складною».

Він звинуватив у ній не Ердогана, а адміністрацію свого попередника в Білому домі Барака Обами, яка відмовилася продати Туреччині комплекси ППО Patriot. Туреччина прагнула отримати Patriot разом з відповідними технологіями, але отримала відмову.

Вони не продавали йому ракети, яких він хотів, а саме Patriot

"Вони не продавали йому ракети, яких він хотів, а саме Patriot", - наводить слова Трампа видання Bloomberg.

"Треба справедливо ставитись до людей. І на мою думку, до нього не поставились справедливо", - додав Трамп.

Деякі оглядачі засудили позицію президента США.

"Типовий Трамп - дозволяє Ердогану шанс вийти з угоди щодо С-400 без репутаційних втрат. Але я не думаю, що Туреччина зможе отримати F-35, якщо матиме системи С-400. А якщо Трамп зволікатиме із відповідними санкціями, то за справу візьметься Конгрес США", - твітує британський економіст Тімоті Еш.

"Дуже дивною" назвав позицію Трампа щодо Туреччини та С-400 екс-посол США у Росії Майкл Макфол, відомий своєю критикою президента США.

"Турки придбали С-400 за президентства Трампа. Якщо він хотів продати системи Patriot, чому не скасував рішення Обами два роки тому?", - твітує Макфол.

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