Туреччина розпочала наступальні дії в Сирії. ЄС закликає зупинити операцію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок наступальних дій турецьких військових в Сирії проти курдів.

"Наша місія – запобігти створенню коридору терору через наш південний кордон і принести мир у регіон", - наголосив Ердоган.

Курди відігравали важливу роль в якості союзників США у протистоянні Ісламській державі.

Напад розпочався після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.

"Настав час нам вибратись із цих дурних нескінченних воєн, чимало з яких мають племінних характер, і повернути наших солдат додому. Ми будемо боротися там, де нам вигідно, і боротись лише до переможного кінця", - написав Трамп у Twitter у понеділок вранці.

"Сполучені Штати витратили вісім трильйонів доларів на бротьбу та поліцейську охорону на Близькому сході, - написав Трамп у Twitter в середу, хоча інформацію про саме такий обсяг видатків піддавали сумнівам у ЗМІ. – Тисячі наших чудових військових загинули, або отримали значні поранення. Вхід на Близький схід є найгіршим з будь-коли прийнятих рішень…".

Новину про виведення військ розкритикували деякі впливові американські законодавці, як від демократів, так і республіканців США.

Європейський Союз закликав Туреччину припинити військову операцію, повідомляє АР. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав Туреччину та інших "діяти стримано і зупинити операцію, яка вже розпочалась".

Він також визнав, що Туреччина має обґрунтоване занепокоєння стосовно безпеки на кордоні, але відзначив: "Якщо турецький план включає створення так званої зони безпеки, не очікуйте, що Європейський Союз буде за це платити".

ЄС наразі сплачує Туреччині 6 мільярдів євро, щоб допомогти країні подолати кризу, спричинену сирійськими біженцями, а Туреччина, натомість, утримує мігрантів від переміщення до Європи. Однак, Анкара хоче отримати більше грошей, через побоювання наступного напливу сирійських біженців, пише АР.

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