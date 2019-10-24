"Не хотіли битись проти союзника по НАТО". В Пентагоні пояснили виведення військових США з Сирії

Голова Пентагону Марк Еспер розкритикував дії Туреччини в Сирії. Туреччина "йде у невірному напрямку", - заявив Марк Еспер, виступаючи на конференції "Фонду Маршалла" в Брюсселі в рамках зустрічі міністрів країн-членів НАТО в четвер. Він висловив сподівання, що Туреччина повернеться до конструктивного партнерства.

Еспер також зазначив, що рішення адміністрації Трампа про виведення сил з Сирії було прийняте після повідомлень про планований напад Туреччини.

"Гадаю, президент Ердоган підтримував проведення вторгнення з тієї, чи іншої причини", - наголосив очільник Пентагону.

"Рішення США вивести менше 50 військових із зони нападу було прийняте після того, як до нас надійшли однозначні повідомлення про рішення президента Ердогана перейти кордон", - наголосив Еспер. Він додав, що США "не хотіли починати бійку з союзником по НАТО".

"Я не збирався залишити менше ніж 50 американських військових між турецькими збройними силами, чисельність яких переважала 15000 осіб, - заявив Еспер відповідаючи на питання слухачів, - і зруйнувати життя наших молодих військовослужбовців"

"Ніхто не запропонував кращої альтернативи діям Сполучених Штатів. Ми намагаємося дивитись стратегічно", - додав він.

В середу президент США Дональд Трамп оголосив про зняття санкцій з Анкари за дії в Сирії а також схвально відгукнувся про угоду про припинення вогню в регіоні, назвавши її "чудовим результатом". "Сьогоднішнє оголошення (про припинення вогню) підтверджує наш курс дій з Туреччиною, який критикували лише пару тижнів тому, а тепер про неї говорять: "це чудовий результат, вітаємо", - заявив Трамп.

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