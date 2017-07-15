Туреччина відзначає річницю невдалої спроби державного перевороту. У час відзначень було додатково звільнено майже 7400 державних службовців за ймовірні зв’язки з терористичними угрупованнями.

Тисячі людей беруть участь у «походах національної єдності» в Стамбулі та Анкарі, а президент відкриє з цієї нагоди «пам’ятник мученикам» на стамбульському мосту для вшанування тих, хто виступив проти державного перевороту.

У засіданні парламенту, присвяченому цій події, взяв участь президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Рік тому турецькі солдати намагалися усунути від влади уряд і президента Ердогана, застосовуючи танки, літаки і вертольоти. Учасники заколоту навіть уже повідомили по радіо про захоплення влади, бомбардували парламент країни та інші важливі об’єкти і здійснили рейд на курорт, де відпочивав Ердоган. Але президента вже там не було, і цивільне населення та сили безпеки придушили спробу державного перевороту.

Стамбульський міст, який тепер названо «Мостом мучеників 15 липня», був місцем сутичок між цивільними і солдатами в танках.

Виступаючи на відзначеннях, прем’єр-міністр Біналі Їлдирим подякував тим громадянам, які на заклик президента вийшли на вулиці, щоб запротестувати з приводу спроби усунути уряд.

Після того в країні проголошено надзвичайний стан, який дотепер дозволяє уряду керувати країною за допопогою указів. Десятки тисяч людей позбавлено праці. Понад 50 тисяч арештовано на підставі запідозрення в імовірних зв’язках з духівником Фетхуллою Гюленом, якого звинувачено в організації державого перевороту.

На основі оприлюдненого в п’ятницю указу звільнено додатково 7395 державних службовців, в тому числі вчителів, науковців, військових і поліцейських. Від початку спроби державоного пепервороту в Туреччині звільнено понад 110 тисяч людей. Уряд твердить, що придушення було необхідним для усунення з державних установ прихильників Гюлена.

В суботу Державний департамент США оприлюднив заяву, в якій високо оцінено відвагу турецьких громадян, які вийшли на вулиці, щоб «зберегти права і свободи демократичного суспільства».

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