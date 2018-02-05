Ердоган обмірковував з Папою римським питання Єрусалима і боротьбу з тероризмом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган мав у понеділок зустріч у Ватикані з Папою римським Франциском для розмов, які, згідно з передбаченнями, зосереджувалися на питанні статусу Єрусалима і боротьби з тероризмом.

Ердоган – перший президент Туреччини, який відвідав Ватикан за останні 59 років. Проте Папа римський зустрівся з ним у 2014 році під час відвідин Стамбула.

Напередодні відбуття в неділю до Ватикану Ердоган заявив, що він планує обміркувати з Папою гуманітарну ситуацію в Сирії, боротьбу з тероризмом, ісламофобію і статус Єрусалима.

Ердоган сказав, що Сполучені Штати «самотні» у своєму рішенні визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ердоган і Римський архієрей висловили занепокоєння з приводу кроків, про які навіть союзники США кажуть, що можуть звести нанівеь мирні зусилля на Близькому Сході.

Італійські органи влади, у зв’язку з візитом, розгорнули 3,500 поліцейських і наклали однодобову заборону на протести від часу прибуття Ердогана в неділю пополудні до відльоту в нонеділок ввечері.

У планах Ердогана були також зустрічі з президентом і прем’єр-міністром Італії.

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