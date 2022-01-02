Twitter закрив сторінку конгресвумен США за "постійні порушення" політики проти дезінформації щодо COVID-19

Twitter повідомив про закриття акаунту представниці у Конгресі США від штату Джорджія, республіканки Марджорі Тейлор Грін за "постійні порушення" політики соцмережі проти дезінформації щодо COVID-19, повідомляє CNBC. За п'ять або більше порушень цієї політики сторінки блокуються.

"Ми чітко заявляли, що за нашою системою накопичення порушень (strike system - ред.), ми назавжди закриємо акаунти за постійні порушення цієї політики", - повідомили у Twitter. Йдеться про особистий профіль Грін, у той час як її офіційний акаунт залишається активним.

У відповідь, як пише, Fox News, Грін оприлюднила заяву, де сказала, що "Twitter - ворог Америки і не може витримати правду".

CNN зазначає, що раніше законодавицю тимчасово блокували у соцмережі за поширення дезінформації про пандемію та про вибори президента США 2020 року.

Напередодні Грін зробила допис у соцмережі, що "неймовірно велика кількість смертей від вакцини проти коронавірусу" - "ігнорується". У серпні конгресвумен блокували на тиждень і погрожували безстроковим закриттям акаунту за допис про те, що вакцини не працюють.

У матеріалі використано джерела: CNBC, CNN, Fox News

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