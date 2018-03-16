Юлія Тимошенко найняла американських лобістів за 390 тисяч доларів

Юлія Тимошенко у підготовці до президентських виборів найняла американських лобістів, що працювали на кампанію Дональда Трампа. Про це пише американське видання The Hill, посилаючись на оприлюднені компанією документи.

Фірма Avenue Strategies, яку очолює Беррі Беннетт, подала до Міністерства юстиції документи, де йдеться, що вартість лобістських послуг для Тимошенко складає 65 тисяч доларів на місяць.

Юлія Тимошенко за посередництвом компанії з Делавера Two Path сплачуватиме за послуги наперед кожні два місяці, по 130 тисяч доларів відповідно.

Контракт триватиме з лютого по серпень 2018 року. Передбачена також можливість його продовження.

Лобістські послуги, серед іншого, передбачають «дослідження, зв’язки з урядом, PR, стратегічні консультації». Лобісти також допомагатимуть Юлії Тимошенко налагоджувати зв’язки із конгресменами, членами уряду, та допомагатимуть відповідати на запити і прохання уряду США.

Очільник лобістської компанії Беррі Беннетт, який працював старшим радником кампанії Дональда Трампа, повідомив американським журналістам, що працюватиме «лише персонально на Юлію Тимошенко, щоб організувати кілька її візитів» до США.

Лобістську фірму Avenue Strategies заснували Беррі Беннетт та Корі Левандовські, обидва працювали радниками кампанії Дональда Трампа. Торік Левандовські лишив фірму.

Ім'я Тимошенко у США також звучить у розслідуванні російського впливу прокурора Роберта Мюллера.

Юрист із Данії Алекс ван дер Зваан, який в 2012 році допомагав українському уряду виправдати ув’язнення Тимошенко, у лютому 2018 року визнав себе винним в тому, що брехав ФБР про його зв’язки з Манафортом та Гейтсом, клієнтом яких був уряд Януковича.

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