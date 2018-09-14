Манафорт таємно поливав Тимошенко брудом у західних ЗМІ - текст обвинувачення спеціального прокурора Мюллера

Обвинувачення проти Пола Манафорта представлені суду у столиці США Вашингтоні містять інформацію про активну участь Манафорта у спробах дискредитації Юлії Тимошенко на Заході за допомогою замовних статей. Серед іншого поширювалась інформація про буцімто замовлення Юлією Тимошенко вбивства високопосадовця в Україні та підтримку нею антисемітизму. Закиди поширювались в інтересах тодішнього уряду України у 2012-му та 2013-му роках і мали на меті позбавити Юлію Тимошенко підтримку з боку Адміністрації США очолюваної тоді Бараком Обамою.

Манафорт, відповідно до тексту обвинувачення, прямо заявляв, що його метою є "очорнити Тиомшенко" ("goal is to plant some stink on Tymo.” - англ.)

Фрагменти тексту обвинувачення спеціального прокурора США Роберта Мюллера оприлюднив журналіст видання The New York Times Кеннет Фогель (Kenneth Vogel).

Манафорт наголошував, відзначає документ, що закиди треба "проштовхувати, не лишаючи відбитків пальців"

Так текст обвинувачення відзначає, наприклад, що у листуванні від травня 2013-го року Манафорт наказав своїм лобістам у США писати та поширювати новинні статті, які закидали, що Юлія Тимошенко заплатила за вбивство українського посадовця.

Манафорт наголошував, відзначає документ, що дані закиди треба "проштовхувати, не лишаючи відбитків пальців", і що дуже важливо "не мати зв'язку" з ними.

Манафорт, вказує текст обвинувачення, також заявляв про те, що його метою є "очорнення Тимошенко".

... переконати "євреїв в команді Обами" підтримати Януковича за допомогою "поширення у США історій про те, що високопосадовець Адміністрації Обами фактично сприяв антисемітизму фактом підтримки Юлії Тимошенко".

В іншому випадку Манафорт організував оборудку з метою переконати "євреїв в команді Обами" (таку мову вживав сам Манафорт - прим. ГА) підтримати Віктора Януковича за допомогою "поширення у США історій про те, що високопосадовець Адміністрації Обами фактично сприяв антисемітизму фактом підтримки Юлії Тимошенко".

"У жовтні 2012-го року Манафорт організував схему з метою, як він писав у одному з листів, переконати "євреїв у команді Обами" натиснути на Адміністрацію відмовитись від підтримки Тимошенко та підтримати Януковича. Манафорт прагнув підірвати підтримку Тимошенко з боку США за допомогою поширення у США історії про те, що високопосадовець Адміністрації Обами (як активно критикував ставлення Януковича до Тимошенко) підтримував антисемітизм тим, що підтримував Тимошенко, яка зі свого боку сформувала політичний альянс із з українською партією, яка дотримувалась антисемітських поглядів , - йдеться у тексті обвинувачення.

Його метою було донести до Адміністрації США думку, що "єврейська громада поквитається із Обамою під час виборів, якщо він нічого не робитиме"

Манафорт також приватно домовлявся із урядовцем в Ізраїлі щодо оприлюднення офіційної заяви для просування історії із відповідними закидами. Його метою було донести до Адміністрації США думку, що "єврейська громада поквитається із Обамою під час виборів, якщо він нічого не робитиме".

Раніше стало відомо, що Пол Манафорт досяг попередньої угоди зі стороною обвинувачення. Про це повідомляє ABC News з посиланням на поінформовані джерела.

Все ще залишається невідомим, чи погодився Манафорт співпрацювати з прокурорами, або просто визнав свою провину, що дозволить йому уникнути витрат на суд, повідомило агентство з посиланням на інформацію від трьох джерел.

Якщо угоду буде проголошено, то це стане кінцем однієї з найбільш активних справ в системі федеральних судів Вашингтона цього року, пише CNN. Юристи Манафорта подали сотні сторінок документів до суду, щоб відкинути звинувачення прокурорів і безуспішно ініціювали дві апеляції. Рахунки Манафорта за юридичні послуги перевищили мільйон доларів, повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

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