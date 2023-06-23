У Білому домі прокоментували темпи українського контрнаступу

У США зосереджені на тому, щоб українські збройні сили мали все необхідне для досягнення успіху на полі бою. Про це на брифінгу в Білому домі у пʼятницю, 23 червня, заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи стурбована адміністрація президента США темпами контрнаступу, а також словами президента України Володимира Зеленського, що просування відбувається повільніше, ніж хотілося б, Кірбі відповів, що "війна непередбачувана", а про українські наступальні операції повинні говорити самі українці.

“Я не думаю, що вони почали це з якимось помилковим почуттям впевненості щодо того, наскільки важко це буде. Ми багато разів про це говорили звідси, що росіяни до цього готувалися: кидаючи тіла на проблемні ділянки, вводячи додаткові сили, вибудовуючи оборонні рубежі, іноді три лінії в глибину. Не те щоб росіяни не готувалися до оборони, а оборона - це сильна сторона війни. І знаєте, українці із цим борються. Я думаю, ми всі маємо визнати, що бойові дії можуть бути непередбачуваними, і іноді ваші плани не завжди йдуть саме так, як очікувалося. Але це очікувано, коли ви перебуваєте в бою", - зазначив Кірбі.

Насамкінець він додав, що США знову зосередяться на тому, аби переконатися, що українські військові "можуть бути зрештою успішними."

Американський генерал у відставці, колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав закликав дати Україні час на контрнаступ і не тиснути не неї. В інтерв’ю Голосу Америки Брідлав заявив, що, з воєнної точки зору, Україна все робить правильно. При цьому він вважає, що Захід не надав Україні достатньо зброї для перемоги.

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