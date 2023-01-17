Новий міністр оборони Німеччини повинен буде вирішити долю Leopard 2 для України - медіа

Перед новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом постане нагальне завдання - ухвалити рішення про можливе відправлення Україні німецьких танків Leopard 2 з боку західних союзників.

Після відставки Крістіне Лабмрехт з посади очільниці оборонного відомства ФРН напередодні на тлі критики її дій щодо програм із модернізації армії і щодо постачань озброєнь Україні, як пише Радіо Свобода, цю посаду Пісторіус офіційно обійме у четвер.

Reuters зазначає, що у короткій заяві перед призначенням Пісторіус сказав, що усвідомлює важливість завдання, яке стоїть перед ним. "Я хочу зробити збройні сили сильними на майбутнє", - сказав він.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц описав Пісторіуса як друга і хорошого політика: "Це людина з величезним досвідом у сфері політики безпеки, хто відкрито й тісно співпрацював у своїй попередній ролі з Бундесвером і хто має силу та спокій, які потрібні для такого великого завдання".

Раніше "Голос Америки" писав, що, за словами оглядачів, західні країни намагаються надати Україні можливість для звільнення її території, але при цьому не хочуть провокувати Росію, що могло б призвести до того, що в конфлікт з Москвою міг би бути втягнутий весь альянс НАТО.

При цьому деякі лідери, зокрема, президенти Польщі та Литви, виступили за надання Україні німецьких танків Leopard 2. Проте для цього їм потрібен дозвіл Берліна як країни-виробника.

"Є важливі рішення, які мають бути ухвалені в короткостроковій перспективі, зокрема актуальне питання про те, як ми продовжуємо підтримувати Україну в її праві на самооборону, сказав міністр економіки Роберт Габек. - Німеччина несе тут відповідальність і має виконати великі завдання".