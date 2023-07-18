У Польщі камбоджійські спеціалісти навчають українських саперів. Відео

Керівниця Східноєвропейського бюро «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе відвідала польський тренувальний центр, де камбоджійські спеціалісти навчали українських працівників з надзвичайних ситуацій користуватися японським обладнанням для розмінування.
Керівниця Східноєвропейського бюро «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе відвідала польський тренувальний центр, де камбоджійські спеціалісти навчали українських працівників з надзвичайних ситуацій користуватися японським обладнанням для розмінування.
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