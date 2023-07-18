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Україна

У Польщі камбоджійські спеціалісти навчають українських саперів. Відео

У Польщі камбоджійські спеціалісти навчають українських саперів. Відео
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У Польщі камбоджійські спеціалісти навчають українських саперів. Відео

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Через півтора року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, майже 40 відсотків території України забруднені нерозірваними мінами та боєприпасами. Союзники України - Японія, Камбоджа, Польща та США - допомагають у розмінуванні.

Керівниця Східноєвропейського бюро «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе відвідала польський тренувальний центр, де камбоджійські спеціалісти навчали українських працівників з надзвичайних ситуацій користуватися японським обладнанням для розмінування.

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