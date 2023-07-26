Актуально
"Коли Росія каже, що Україна завжди була її частиною, наша колекція розповідає іншу історію." В музеї США експонують українські гроші
Українські гривні, карбованці та старовинні монети вже понад рік експонуються в Національному музеї американської історії у Вашингтоні. Ці гроші, кажуть музейники, зараз мають величезну освітню місію і допомагають боротися з міфами російської пропаганди, адже якнайкраще показують давню українську історію.
"Національна нумізматична колекція налічує близько 1,6 млн об'єктів. Вони представляють кожен заселений континент і охоплюють понад три тисячі років історії людства. Тож колекція неймовірно велика і різноманітна. У нас є гроші з усіх куточків світу, крім Антарктиди. І нам неймовірно пощастило, що ми маємо в колекції понад 800 експонатів з України", - розповідає Еллен Файнголд, кураторка Національної нумізматичної колекції США.
Уже понад рік українським гривням та давнім монетам відведене особливе місце у цьому музеї. Після початку повномасштабної війни Росії проти України стенд з українськими гривнями та давніми монетами розмістили на початку експозиції.
"У березні, в лютому 2022 року, коли ми постійно чули від Росії, що Україна завжди була частиною РФ, я подумала, що предмети нашої національної колекції насправді розповідають іншу історію. Вони розповідають більш ґрунтовно про історію України. Тож я почала шукати колекцію, щоб дізнатися, що було випущено в Україні та скільки століть Україна або випускала власну валюту, або пропускала валюту через торговельні шляхи та сусідів. Я для себе з’ясувала, очевидно українці це знають, що вони мають дуже довгу та багату історію у понад тисячу років, яка протягом більшого періоду не включала перебування у складі Росії", - каже Еллен.
Українські гроші в історичному музеї збирали багато років, їх сюди передавали переважно приватні колекціонери. Основна частина колекції досі зберігається у закритих для відвідувачів сховищах, тоді як частину вперше експонують у відкритій для відвідувачів галереї поруч із американськими монетами та банкнотами.
"Наша мета у цій галереї – показати американську історію в глобальному контексті. Тож ми навмисно розташовуємо американські гроші поряд із грошима з усього світу, щоб не лише показати американську історію, але й розповісти про відносини Америки зі світом та про всі глобальні впливи, які сформували нашу економіку. І ми пишаємося тим, що через цю колекцію можемо представити історію інших країн, не лише нашу. І однією з таких важливих країн є Україна", - розповіла кураторка колекції.
В українській колекції музею експонують старовинні гроші як виготовлені, так і знайдені на території України, які доводять - наскільки важливими здавна були українські землі на міжнародній арені.
"Верхня половина цього стелажу охоплює період від восьмого - дев’ятого століття аж до 18 століття. Тож у нас тут фактично 1000 років. І те, що ви можете відразу побачити, подивившись на ці об’єкти, це те, скільки різних типів валют виготовлялися у Києві, а також у Північній Африці, у Польщі, Литві та в Кримському ханстві, у нашій колекції є досить багато монет із Кримського ханства. Люди часто запитують, наприклад, чому так багато іноземних валют було в обігу в Україні, і те, про що я люблю з ними говорити - яким важливим місцем був Київ у центрі перехрестя торговельних шляхів між Сходом і Заходом, наскільки космополітичним був Київ за століття перед заснуванням Москви", - каже Еллен Файнголд.
В основі української експозиції - златник князя Володимира. Втім ця монета не справжня, тут виготовили її муляж, аби пояснити американцям більше про Україну.
"Таких у світі, як я знаю, лише 11. Жодної з них тут нема. І я рада, що їх тут нема. Вони належать Україні та тим місцям у регіоні, з якими ця історія глибоко пов’язана. Тож я рада, що ми змогли показати це зображення та поділитися цією історією", - пояснила Еллен.
Натомість є в українській колекції і справжні оригінали - це візантійські монети. "Це візантійська монета, за її зразком Володимир Великий створював свої монети. Я думаю, він вважав, що візантійські монети були потужною валютою в регіоні", - розповідає кураторка, показуючи одну з візантійських монет.
Еллен Файнголд зізнається, що завдяки грошам зробила багато відкриттів з історії України. Один із об'єктів, який здивував її найбільше, - банкнота у 100 карбованців часів Української народної республіки. Жінка має єврейське коріння, і була вражена, побачивши на карбованцях напис на ідиші.
"Що мені дуже подобається в цій купюрі, не лише те, що вона гарна і візуально приваблива, а й те, що на ній використано чотири мови: українську, польську, російську та ідиш. І ці чотири мови відображають, наскільки різноманітною та багатошаровою була Україна того часу. Тож коли ми чуємо цей наратив про те, що українці є росіянами, що вони завжди були частиною Росії, такий артефакт дійсно суперечить цьому, і це без будь-яких політичних мотивів, це просто показує, скільки мов і людей жили в Україні в той час. Тож я відчула, що це справді чудовий приклад того, як грошовий артефакт може виконувати важку роботу з роз’яснення фактів", - сказала Еллен.
На виставці в історичному музеї є й українські гривні, які зараз в обігу. А найновішим експонатом тут є банкнота "Мир для України" номіналом у нуль євро, яка випущена минулого року для благодійності.
Втім найближчим часом українська колекція поповниться новим експонатом. Завдяки відвідувачам працівники музею нещодавно виявили власну помилку: старовинну срібну гривню 13 століття з Чернігова вони віднесли до колекції російських грошей. Тепер її планують перенести в українську колекцію, щоб відновити історичну справедливість.
"Ми маємо колекції з дуже старими описами, в яких експонати відносять до Російської імперії, або місце походження позначене як Росія. Очевидно, це вже досить давно розвіяно. Тож це можливість для мене виправити цю історичну несправедливість. І ми вважаємо, що потрібно деколонізувати, позбутися впливу імперії на опис нашої колекції. Наші відвідувачі абсолютно праві, вказавши мені на цю помилку. І я дуже рада, що маю змогу її виправити", - розповіла куратора колекції.
Після зауваження відвідувачів, старовинна гривня перейде із російської колекції до української, обіцяють у музеї. На сайті музею вона вже значиться як українська.
"Ми заберемо її з російського відділу, експозиції російських монет внизу, і повернемо нагору, відповідно ідентифікуємо як українську, і в майбутньому ми також перевіримо інші наші колекції, щоб переконатись, що будь-які предмети, які помилково ідентифіковані як російські, але насправді є українськими, були перекласифіковані, відповідно до історії", - сказала Еллен.
Вона додала, що увага відвідувачів до української колекції зараз дуже велика. Вони не лише звертають увагу на експонати, а й пишуть листи із питаннями про те, як більше дізнатися про Україну.
Всі новини дня
- Голос Америки
“Найефективніший спосіб транспортувати зерно – на кораблі", — Кірбі. Відео
“Найефективніший спосіб транспортувати зерно – на кораблі. Це найкращий спосіб експортувати максимальну кількість зерна у вчасні терміни”, — заявив Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США.
«Тільки одна країна використовує їжу як зброю, а зерно - як важіль впливу", - постійна представниця США на Радбезі ООН про Росію
Рада Безпеки ООН вже втретє з моменту виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, зібралася на зустріч у середу, 26 липня, аби обговорити кризу в Україні. Під час засідання говорили як про продовольчу безпеку у світі, яка погіршилася, так і про руйнування та знищення української культурної спадщини.
"Такі місця як Свято-Преображенський собор охороняються Конвенцією Всесвітньої спадщини. Напади на них є порушенням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року", - заявив Мохамед Халед Кіарі, помічник генерального секретаря ООН.
За його словами, недільний напад був не першим нападом на українську культуру та спадщину. Фактично, з 24 лютого 2022 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні, у тому числі, 117 релігійних.
Також він додав, що атаки на українські чорноморські порти ризикують мати далекосяжні наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема, у країнах, що розвиваються.
"Ми бачили тривожні повідомлення про подальші російські удари по портовій інфраструктурі, включно зі складами зерна, у портах Рені та Ізмаїл на річці Дунай – ключовому маршруті для транспортування українського зерна, неподалік від кордонів України з Молдовою та Румунією", - додав він. За словами помічника генсека ООН, навмисне націлювання на інфраструктуру, яка полегшує експорт продовольства до решти світу, становить небезпеку для життя мільйонів людей, яким потрібен доступ до їжі.
"Ці атаки на об’єкти з експорту зерна України, як і всі атаки на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, є неприйнятними та мають бути негайно припинені", - додав він.
Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, своєю чергою, сказала, що лише однією російською атакою було знищено 60 тис. тонн зерна. Цього, за даними Всесвітньої продовольчої програми, було б достатньо, щоб вподовж року прогодувати понад 270 тис. людей.
23 і 24 липня Росія завдала ударів по українських портах на Дунаї, знищивши інфраструктуру зберігання зерна в порту Рені. "Атаки Росії на порт "Чорноморськ", який забезпечує майже 70 відсотків експорту української пшениці до країн, що розвиваються, завдали шкоди, на відновлення якої, за словами експертів, знадобиться щонайменше рік», - заявила вона.
Томас-Грінфілд переконана: Росія наполегливо намагається не пускати українське зерно на світові ринки, тому в односторонньому порядку призупинила участь у Чорноморській зерновій ініціативі.
"Тільки одна країна використовує їжу як зброю. Лише одна країна цинічно використовує своє зерно як важіль впливу, щоб отримати підтримку з боку інших країн. І лише одна країна відповідальна за призупинення Чорноморської зернової ініціативи. Ми всі маємо спонукати Росію припинити напади на глобальну продовольчу безпеку, розширити та повністю реалізувати Чорноморську зернову ініціативу. І ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її неспровоковану незаконну війну проти України", - переконана вона.
У той же час постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудворд, яка головувала на засіданні, додала, що Росія прагне знищити історію, ідентичність та культурну спадщину України. Росія також завдає шкоди найголоднішим у світі, атакуючи порти Чорного моря та Дунаю. Росія намагається зашкодити можливості України експортувати продовольство. Це, за словами посолки, вже знищило десятки тисяч тонн продовольства та зменшило здатність України зберігати свій майбутній урожай, підштовхнувши світові ціни.
"Росія навіть не намагається приховати цинізм і жорстокість своєї незаконної війни. Вона намагається поставити Україну на коліна і виснажити міжнародну спільноту. Але Україна не буде підкорена, і ми не поступимося підтримкою України, зокрема, в цій Раді", - запевнила вона.
- Голос Америки
Ми всі маємо спонукати Росію припинити напади на глобальну продовольчу безпеку”, — заявила Лінда Томас-Грінфілд. Відео
“Ми всі маємо спонукати Росію припинити напади на глобальну продовольчу безпеку”, — заявила Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН. "Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її неспровоковану, незаконну війну проти України" — додала Грінфілд.
- Голос Америки
НАТО посилює пильність у Чорному морі - заява за результатами засідання Ради Україна-НАТО
НАТО посилює пильність та розвідувальну діяльність в Чорному морі, включаючи патрулювання моря авіацією та дронами. Про це йдеться в заяві, виданій Радою Україна-НАТО, за результатами засідання в середу.
В Альянсі поклали на Росію відповідальність за ескалацію в Чорному морі. "Росія несе повну відповідальність за небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні. Росія має припинити використовувати голод як зброю і грозити найбільш вразливим людям у світі продовольчою нестабільністю", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він підкреслив стратегічну важливість Чорноморського регіону для НАТО.
НАТО привітало зусилля Туреччини із відновлення чорноморської зернової ініціативи, відзначило намагання Румунії та Болгарії, а також ЄС та ООН налагодити альтернативні шляхи транспортування зерна.
В Білому домі в середу також наголосили, що продовжать співпрацю з союзниками із вивезення українського зерна альтернативними шляхами, хоча морський шлях замінити дуже важко.
"Найефективніший спосіб транспортувати зерно – на кораблі. Це найкращий спосіб експортувати максимальну кількість зерна у вчасні терміни. Можна використовувати залізницю або вантажівки - можна розглянути, імовірно, інші порти Євросоюзу. Але треба вивезти зерно з України, щоб мати можливість використовувати інші порти ЄС. Тож немає більш ефективного способу, ніж морський транспорт. Це науковий факт, фізичний факт. Але ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами в Європі, щоб побачити, чи є інші наземні способи це зробити", - вказав Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, відповідаючи на питання Голосу Америки під час брифінгу для преси в середу.
Форум