"Коли Росія каже, що Україна завжди була її частиною, наша колекція розповідає іншу історію." В музеї США експонують українські гроші

Українські гривні, карбованці та старовинні монети вже понад рік експонуються в Національному музеї американської історії у Вашингтоні. Ці гроші, кажуть музейники, зараз мають величезну освітню місію і допомагають боротися з міфами російської пропаганди, адже якнайкраще показують давню українську історію.

"Національна нумізматична колекція налічує близько 1,6 млн об'єктів. Вони представляють кожен заселений континент і охоплюють понад три тисячі років історії людства. Тож колекція неймовірно велика і різноманітна. У нас є гроші з усіх куточків світу, крім Антарктиди. І нам неймовірно пощастило, що ми маємо в колекції понад 800 експонатів з України", - розповідає Еллен Файнголд, кураторка Національної нумізматичної колекції США.

Уже понад рік українським гривням та давнім монетам відведене особливе місце у цьому музеї. Після початку повномасштабної війни Росії проти України стенд з українськими гривнями та давніми монетами розмістили на початку експозиції.

"У березні, в лютому 2022 року, коли ми постійно чули від Росії, що Україна завжди була частиною РФ, я подумала, що предмети нашої національної колекції насправді розповідають іншу історію. Вони розповідають більш ґрунтовно про історію України. Тож я почала шукати колекцію, щоб дізнатися, що було випущено в Україні та скільки століть Україна або випускала власну валюту, або пропускала валюту через торговельні шляхи та сусідів. Я для себе з’ясувала, очевидно українці це знають, що вони мають дуже довгу та багату історію у понад тисячу років, яка протягом більшого періоду не включала перебування у складі Росії", - каже Еллен.

Українські гроші в історичному музеї збирали багато років, їх сюди передавали переважно приватні колекціонери. Основна частина колекції досі зберігається у закритих для відвідувачів сховищах, тоді як частину вперше експонують у відкритій для відвідувачів галереї поруч із американськими монетами та банкнотами.

"Наша мета у цій галереї – показати американську історію в глобальному контексті. Тож ми навмисно розташовуємо американські гроші поряд із грошима з усього світу, щоб не лише показати американську історію, але й розповісти про відносини Америки зі світом та про всі глобальні впливи, які сформували нашу економіку. І ми пишаємося тим, що через цю колекцію можемо представити історію інших країн, не лише нашу. І однією з таких важливих країн є Україна", - розповіла кураторка колекції.

В українській колекції музею експонують старовинні гроші як виготовлені, так і знайдені на території України, які доводять - наскільки важливими здавна були українські землі на міжнародній арені.