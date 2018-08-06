Інтернет спантеличила інтерпретація класиків у журналі "Міжнародних авіаліній України"

Трактування сучасної літературної класики запропоноване, як видається, журналом Panorama, що доступний людям, які мандрують за допомогою "Міжнародних авіаліній України", розвеселили американських журналістів.

Увагу журналіста американського видання Slate Марка Джозефа Стерна привернула інтерпретація змісту романів "Великий Гетсбі" та "Бійцівський клуб", які запропонував, за його словами, журнал Panorama.

Не думаю, що журнал "Міжнародних авіаліній України" зробив вірні висновки з "Великого Гетсбі

"Не думаю, що журнал "Міжнародних авіаліній України" зробив првильні висновки з "Великого Гетсбі", - затвітував Стерн у неділю.

Роман "Великий Гетсбі" у США вважається замальовкою ери занепаду соціальних та моральних цінностей, цинізму та порожньої гонитви за насолодою.

Натомість Panorama запропонувала зовсім інший висновок щодо роману, судячи з фото, які доклав до свого твіту Стерн.

"Чоловік здатен на дива заради своєї коханої, а безнадійних ситуацій у житті не буває. Треба зібратись і просто зробити те, що треба. Але обережно обирайте, у кого закохуєтесь, якщо вона думає лише про себе, то щасливого кінця не буде", - йдеться у журналі.

Звісно ж, єдиної і тим більше - єдино правильної інтерпретації будь-якого твору мистецтва не існує, а позиція Стерна відбиває лише його власне здиування тим, як автори журналу витлумачили відомі твори.

Роман "Бійцівский клуб" західні критки тлумачать як попередження про те, що спротив буцімто демаскулінізації культури може обернутись відкочуванням до права сильного та встановленням культу насильства.

Для порівняння, журнал Panorama пропонує, згідно з фото, наданих журналістом, інше тлумачення.

"Ось чому можна навчитися з роману: не приймати традиційні погляди, бути неконформістом і постійно навчатися. Бути здатним об'єднувати людей. Але треба пам'ятати, що Тайлер легко обернувся з харизматичного повстанця на терориста з комплексом божества. Пам'ятайте, що занадто - то не здраво", - йдеться в англомовному журналі українського авіаперевізника.

Твіти Стерна набрали сотні поширень і привернули увагу журналістів провідних видань.

"Справді, це круто, - прокоментував редактор рубрики подорожі журналу The New York Times, - Авторові варто представити свої висновки вчительці, яка була у мене в 10-му класі. Вона... б посперечалась".

"Просто крутизна, - пише колумніст впливового The Washington Post.

"Я переконаний, що Фіцджеральд планував назвати "Великого Гетсбі" "Крутий чувак Джей Гетсбі", - покепкував інший американський журналіст.

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