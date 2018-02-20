Час підльоту повітряних таксі назвали у компанії Uber

Виконавчий директор компанії Uber Дара Хосровшахі вважає, що його компанія може вийти на ринок повітряних перевезень пасажирів у наступні 5-10 років. Про це повідомляє Reuters.

У ході інвестиційного форуму у Токіо Хосровшахі заявив, що літаючі авто незабаром стануть доступним засобом масових перевезень і це дозволить Uber запустити власний повітряний сервіс.

У 2016-му році компанія вже презентувала власне дослідження з приводу комерціалізації повітряних перевезень.

Основою плану є розробка менших гелікоптероподібних транспортних засобів, які можна буде використовувати для доправлення людей із передмість до міст США в обхід тягнучок.

За розрахунками Uber, перші випробування та запуск повітряних таксі передбачено в наступні 5-10 років.

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