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Угорщина може погодити вступ Швеції в НАТО у вересні
Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО вже цієї осені. Депутат угорської правлячої партії Жолт Немет не виключив, що парламент країни проголосує за це у вересні.
"Ми почнемо роботу в середині вересня", - сказав Немет, який очолює парламентський Комітет із закордонних справ, повідомило видання Reuters.
Депутат додав, що раніше вересня немає сенсу збиратися для парламенту, так як Туреччина також, за його словами, не ратифікує це рішення, допоки не відкриє нову сесію восени.
Угорщина не підтримувала прийняття Швеції до НАТО нібито через “вороже ставлення” та спроби блокувати фінансування угорців від Євросоюзу. Про це заявляв речник прем'єр-міністра країни.
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"Не думаю, що війна може тривати роками з двох причин", – Джо Байден. Відео
"Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин", – президент США Джо Байден
Суровікін, Попов, Цоков. Що сталося з російськими генералами і як це пов'язано зі спробою заколоту Пригожина?
Російське військове командування втратило відразу кількох високопоставлених генералів, які командували військами, що здійснювали агресію в Україні, зауважують західні ЗМІ. Одні з них були відсторонені, інші звільнені, принаймні один загинув, повідомляють у ЗМІ.
Газета Wall Street Journal повідомляє, що Кремль намагається позбутися офіцерів, підозрюваних у нелояльності. За словами співрозмовників газети, «зачистка» серед найвищого керівництва армії є ширшою, ніж відомо громадськості.
За словами людей, які знайомі зі справою, «щонайменше 13 старших офіцерів були затримані для допиту, деякі пізніше звільнені, а близько 15 відсторонені від служби або звільнені», повідомляє WSJ.
Найбільше ЗМІ звертали увагу на те, що вже понад два тижні не бачили у публічному просторі командувача ВПС генерала Сергія Суровікіна, якого підозрювали у причетності, чи принаймні симпатіях, до заколоту «Групи Вагнера».
За словами депутата Державної думи голови комітету російського парламенту з питань оборони, Андрія Картаполова, Суровікін «відпочиває». Він «зараз недоступний», заявив депутат у відео, поширеному в російських соціальних мережах цього тижня.
За даними газети WSJ, заступника Суровікіна генерал-полковник Андрія Юдіна і заступника начальника військової розвідки генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва також було затримано, але відпущено після допитів.
Газета також стверджує, що затримано було і колишнього заступника міністра оборони генерал-полковника Михайла Мізінцева, який перед тим відповідав за поставки зброї. Він також відомий як «м'ясник Маріуполя» через те, що минулого року керував взяттям міста, якому передувало його тотальне знищення разом з цивільним населенням. Наприкінці квітня Мізінцев приєднався до найманців Пригожина.
Як повідомляє газета New York Times (NYT), російський депутат і генерал у відставці Андрій Гурульов підтвердив смерть заступника командувача Південним військовим округом Росії, генерал-лейтенанта Олега Цокова. Депутат підтвердив, що один з найвищих російських командувачів загинув на півдні Україні під час ракетного удару по окупованому місту Бердянськ у ніч на понеділок.
Як повідомили українські військові, удару було завдано крилатими ракетами Storm Shadow по штабу 58-ї загальновійськової армії.
Як зауважує NYT, ця смерть нагадала перші дні війни, коли українські чиновники заявили, що вбили понад 10 (повідомлялося про 12, – ред.) генералів на передовій.
У російській армії зріє невдоволення діями керівництва
Ще один російський генерал, який командує військами на окупованому півдні України, заявив, що його раптово звільнили з посади після критики керівництва Міністерства оборони. Генерал Іван Попов, командувач тієї ж 58-ї загальновійськової армії, яка веде оборонні бої у Запорізькій області, звинуватив Москву у зраді своїх військ, тим, що вона не надала їм достатньої підтримки.
У відеозверненні, яке опублікував депутат Гурульов, колишній заступник командувача Південним військовим округом, Попов сказав, що порушив питання про «відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки та масову загибель і поранення наших братів від ворожої артилерії».
«Я не мав права брехати, тому окреслив усі проблемні моменти, які сьогодні є в армії щодо бойової роботи та забезпечення», – сказав Попов в аудіозверненні, опублікованому у мережі Telegram в середу ввечері.
Російський генерал заявив, що його було звільнено з посади командувача після того, як він доповів військовому керівництву про «жахливу ситуацію» на фронті в Україні, де, за його словами, російських солдатів ударили «ножем у спину» через зраду вищого військового керівництва.
Генерал Попов заявив, що через цю критику міністр оборони Сергій Шойгу протягом одного дня «підписав наказ і позбувся мене». Як пише генерал, «нашу армію не змогли пробити з фронту військовослужбовці збройних сил України, нас ударив з тилу наш старший начальник, зрадливо і підло обезголовивши армію у найважчий і найнапруженіший момент».
Про усунення Попова раніше повідомили телеграм-канали, пов'язані із «Групою Вагнера». Які стверджують, що Попова усунули після того, як він виступив із доповіддю перед начальником Генштабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим, на що як стверджує телеграм-канал Grey Zone, Герасимов заявив, що Іван Попов «займається дезінформацією та панікерством».
Як вважає Reuters, «публічна критика російського військового керівництва від загартованого в боях генерала менш ніж через три тижні після заколоту "Вагнера", якщо вона достовірна, свідчитиме про постійне невдоволення в російській армії, яка веде найбільшу сухопутну війну в Європі після Другої світової війни».
Повстання «Групи Вагнера» призвело до перерозподілу влади у внутрішньому оточенні Путіна – ISW
Після спроби заколоту найманців «Групи Вагнера» під керівництвом Євгена Пригожина 24 червня, які вимагали відставки найвищого військового керівництва, включно з міністром оборони Шойгу та начальником Генштабу Герасимовим, президент РФ Путін залишив їх обох на своїх посадах.
На початку тижня Кремль повідомив про зустріч президента Володимира Путіна з Пригожиним і його вищим командуванням вже через п’ять днів після заколоту, на якій вони обговорили питання, що викликали невдоволення «вагнерівців», але про те, якої угоди вони досягли, не повідомлялося. У середу в Міноборони заявили, що найманці передали російським збройним силам зброю, боєприпаси та військову техніку, яку використовувала «Група Вагнера».
Тим часом один з найвідоміших російських військових блогерів, колишній офіцер спецслужб і розшукуваний Гаазьким судом за воєнні злочини Ігор Гіркін, повідомив, що деякі члени найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна можуть підштовхнути Путіна до припинення війни, щоб скинути його і поставити на його місце Пригожина, чи першого заступника глави Адміністрації президента Сергія Кирієнка. Зробити це вони планували завдяки диверсіям проти російського війська, оборонної промисловості та у тилових районах, щоб змусити Путіна визнати поразку у війні.
Аналізуючи заяву Гіркіна, експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що у результаті заколоту Пригожина відбувся перерозподіл влади згідно з планами покровителів Пригожина, серед яких Гіркін називає самого Кирієнка, мільярдера та особистого банкіра Путіна Юрія Ковальчука та олігархів, які мають активи в сфері анаргетики, братів Аркадія і Бориса Ротенбергів.
Аналітики у Вашингтоні звертають увагу на те, що Гіркін стверджував, що структура влади, яка включала міністра оборони Сергія Шойгу, губернатора Московської області Андрія Воробйова та мера Москви Сергія Собяніна, була ослаблена після заколоту.
Як вважають аналітики ISW, своїми твердженнями Гіркін, ймовірно, намагається «зменшити російську політичну та внутрішню підтримку потенційного припинення вогню у війні в Україні», за що нібито виступав Пригожин.
«Гіркін неодноразово звинувачував Пригожина в тому, що він є частиною угруповання, яке виступає за заморожування кордонів в Україні, тоді як сам Гіркін виступає за виснажливу, затяжну війну», – мовиться у повідомленні ISW.
Російські чиновники та дипломати вважають, що Кремль вдає спокій, але наслідки заколоту Пригожина для російської армії та керівництва держави триватимуть ще впродовж довгого часу, повідомляє Reuters.
- Голос Америки
Байден: Я не думаю, що війна може тривати роками
Президент США Джо Байден не вважає, що війна Росії проти України може затягнутися на роки. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе 13 липня в рамках зустрічі лідерів країн Північної Європи і США в Гельсінкі.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи є ймовірність того, що війна в Україні зайшла в глухий кут і може затягнутися на роки, Байден відповів, що не вважає це такий сценарій імовірним.
"Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. По-перше, я не вважаю, що Росія могла б вести війну вічно, передусім із огляду на її ресурси та можливості. По-друге, я думаю, що виникнуть обставини, за яких, зрештою, президент Путін вирішить, що продовження цієї війни не на користь Росії, ні в економічному, ні в політичному, ні в якомусь іншому плані. Але я не можу точно передбачити, як це станеться. Я сподіваюся, я очікую, що ви побачите, що Україна досягне значного прогресу у своєму наступі. І це згенерує шлях до переговорів", - сказав Байден.
Також у президента США запитали, чи міг би вступ України до НАТО спонукати президента Росії Путіна продовжувати війну в Україні або завадити мирним переговорам. Джо Байден відповів, що "по-перше, ніхто не може вступити в НАТО, поки йде війна, де атакують країну НАТО, тому що це гарантує, що ми у війні, ми у третій світовій війні".
"Тож справа не в тому, чи повинні вони приєднуватися чи ні. Йдеться про те, коли вони зможуть приєднатися. І вони вступлять до НАТО. Питання в тому, чи стримає це Путіна від продовження війни? Відповідь: Путін уже програв війну. У Путіна справжня проблема. Як він з неї вибереться, як він діє? Тож ідея про те, який механізм використати. Він міг би закінчити війну завтра, він міг би просто сказати "я виходжу", але те, яка угода буде досягнута в кінцевому підсумку, залежить від Путіна та від того, що він вирішить. Проте немає жодної можливості, щоб він виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну", - сказав Байден.
Під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії президент США також наголосив, що цього тижня "НАТО офіційно підвищило рівень наших відносин із Україною".
Він нагадав, що члени Альянсу погодилися скасувати План дій щодо членства, який вимагався від України, і "створили шлях до членства для України, оскільки вона продовжує досягати прогресу в необхідних демократичних і безпекових реформах, які вимагаються від кожного члена НАТО."
"Ми також дали чітко зрозуміти президентові Зеленському, що ми не чекаємо прийняття в НАТО, щоб взяти на себе зобов’язання щодо довгострокової безпеки України. Лідери G7 разом виступили з новою спільною декларацією про підтримку України. Декларацією, яку, як я був радий бачити, скандинавські країни одразу підтримали. Вона запустила процес, відкритий для будь-якої країни, для переговорів про двосторонні угоди з Україною в галузі безпеки, поки вона офіційно не стане членом НАТО. Це не лише гарантуватиме, що Україна зможе захищатися сьогодні, але й стримуватиме майбутню агресію за допомогою потужних сил на суші, у повітрі та на морі від їхніх друзів", - сказав Байден.
Джо Байден наголосив, що союзники та партнери США у всьому світі розуміють, що "ця боротьба – це не лише боротьба за майбутнє України, це суверенітет, безпека та сама свобода."
Країни Північної Європи та Сполучені Штати знову однозначно засудили агресивну війну Росії проти України. У заяві, виданій в четвер, йдеться, що вони залишаються непохитними у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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- Голос Америки
МОК офіційно не запрошує Росію та Білорусь на Олімпіаду в Парижі. Але їхні спортсмени зможуть змагатися
Міжнародний Олімпійський Комітет не запрошуватиме офіційно спортсменів від Росії та Білорусі на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Про це мовиться у роз’ясненні МОК рекомендацій, які агенція видала міжнародним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів.
“Поточні рекомендації МОК для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським чи білоруським паспортом у міжнародних змаганнях не стосуються участі спортсменів та їх допоміжного персоналу з російським чи білоруським паспортом на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року або Зимові Олімпійські ігри в Мілані Кортіна 2026. … Запрошення 203 НОКам (Національним олімпійським комітетам), які мають право на участь, будуть надіслані 26 липня 2023 року. З огляду на наведені причини це виключить НОК Росії та Білорусі, а також НОК Гватемали”, - повідомляється на сайті організації.
Комісія з етики МОК також додає, що членів Олімпійського комітету в Росії продовжують оцінювати за двома категоріями: 1) їхня активна підтримка війни; 2) їхня договірна ситуація з російськими військовими чи органами національної безпеки.
Міжнародний Олімпійський комітет також критикує Україну те, що не дозволяє українським спортсменам змагатися в тих категоріях, де виступають російські або білоруські спортсмени. Відповідний наказ ухвалило Міністерство молоді та спорту України 12 квітня.
“Щоб пройти кваліфікацію (на Олімпійські ігри), їм потрібно було б уже зараз виступати на міжнародному рівні. Водночас на чемпіонаті світу з дзюдо та тхеквондо українські спортсмени були відсутні, оскільки їх не допустили за вказівкою Мінспорту України. Іншими словами, українські спортсмени потрапили під санкції власного уряду через війну, яку розв’язали уряди Росії та Білорусі”, - мовиться у повідомленні МОК.
“Важко зрозуміти, чому українська влада позбавляє власних спортсменів шансу пройти відбір на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року та зробити так, щоб український народ пишався цим. Важко зрозуміти, чому українських спортсменів допускають до змагань до великого тенісу, а не до настільного. Важко зрозуміти, чому їм дозволено змагатися у велоспорті, а не у плаванні. Важко зрозуміти, чому у фехтуванні український спортсмен може виступати в дисципліні А, а його товариш по команді не може виступати в дисципліні Б”, - заявляють у МОК.
Офіційне запрошення на Олімпійські ігри МОК зазвичай надсилає національним збірним країн-учасників за рік до відкриття.
Попри те, що збірні РФ та Білорусі не отримають запрошення, їхні спортсмени все одно зможуть приєднатись до Ігор в Парижі - під нейтральним прапором або під прапором інших країн.
Президентом білоруського Національного комітету Олімпійських ігор є Віктор Лукашенко, старший син Олександра Лукашенка.
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