В Європі розкритикували рішення США вийти з угоди про торгівлю зброєю

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкликає підпис США під міжнародною угодою з торгівлі озброєнням (АТТ). Угода, укладена в рамках ООН в 2014 році, встановлює міжнародні правила торгівлі різними видами зброї від рушниць до літаків і танків. США підписали угоду в 2013 році, але не ратифікували її.

Про своє рішення президент Трамп оголосив під час виступу на зібранні Національної асоціації зброї в Індіанаполісі в п'ятницю.

"Ми ніколи не віддамо суверенітет Америки необраній, непідзвітній світовій бюрократії", - заявив Трамп.

США вже "давно вважаються золотим стандартом у правилах відповідальної торгівлі зброєю, - йдеться в повідомленні Білого дому, - угода АТТ просто непотрібна для того, щоб Сполучені Штати вели цю торгівлю відповідально".

США - найбільший в світі експортер зброї. Експорт зброї зі США на 58% перевищує поставки другого за величиною експортера зброї - Росії.

ЄС, всі 28 країн-членів якого є учасниками угоди АТТ, виступив на підтримку угоди. "Рішення США відкликати свій підпис не сприятиме зусиллям з підвищення прозорості міжнародної торгівлі зброєю та запобіганню незаконної торгівлі", - йдеться в заяві речниці ЄС Маї Косьянчич.

"Нам шкода, що президент США Дональд Трамп вирішив вийта з угоди про торгівлю зброєю", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Німеччини.

В ООН раніше не знали про плани президента США вийти з угоди, повідомляє Reuters.

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