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США допомагають припинити тертя між Угорщиною та Україною до саміту НАТО у липні

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто упродовж місяців блокував співпрацю України з НАТО і ЄС, вимагаючи поступок від Києва.

Низка зустрічей та заяви офіційних джерел Вашингтона, Будапешта та Києва засвідчують, що Сполучені Штати активно намагаються покласти край протистоянню між Угорщиною та Україною, яке виникло через розбіжності у поглядах на права українських угорців.

Секретар (Майк Помпео) також наголосив на нагальній потребі допомогти Україні з огляду на російську агресію, включно з важливістю сприяння і підтримки взаємодії України з НАТО...
Державний департамент США

Ключовою фразою у повідомленнях є твердження, що сторони хочуть знайти розв’язання проблем до проведення саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня.

Генсек НАТО сподівається на швидке вирішення суперечки між Україною та Угорщиною

На 5 червня заплановані угорсько-українські консультації, про які український міністр закордонних справ Павло Клімкін домовлявся з угорським колегою Петером Сіярто у Нью-Йорку під час зустрічей в ООН цього тижня.

Державний департамент США повідомив, що питання України були серед тем переговорів у Вашингтоні державного секретаря Майка Помпео з угорським міністром закордонних справ Петером Сіярто у середу.

Помпео і Сіярто у Вашингтоні говорили про необхідність допомогти Україні

“Секретар також наголосив на нагальній потребі допомогти Україні з огляду на російську агресію, включно з важливістю сприяння і підтримки взаємодії України з НАТО і потребі протидіяти негативному російському впливу у центральній Європі”, - сказано в офіційному звіті про зустріч від імені речниці Держдепартаменту Гедер Науерт 30 травня.

Тижнем раніше угорське Міністерство закордонних справ повідомило, що тема протистояння Будапешта з Києвом також була провідною у розмовах Весса Мітчелла, помічника американського державного секретаря, який відвідував Угорщину 23 травня.

Посольство США в Будапешті повідомило, що Мітчелл серед іншого говорив з міністром закордонних справ Сіярто та міністром оборони Бенко про “важливість об’єднаної підтримки НАТО для України, як жертви російської агресії”.

Угорська сторона повідомила про ці ж переговори з іншим наголосом, не згадавши про агресію Росії, і заявивши, що “Угорщина вдячна США за допомогу у розв’язанні українського конфлікту”.

Угорщина упродовж кількох місяців використовувала свої права члена НАТО і ЄС для блокування співпраці України з цими організаціями.

Будапешт невдоволений новими українськими законами, що вимагають збільшення навчання українською мовою у державних школах, включно зі школами у районах з компактним проживанням національних меншин.

Угорський уряд також домагався, щоб етнічні угорці в Україні могли отримувати угорські паспорти, хоча українські закони не передбачають іншого громадянства для громадян України.

Угорщина раніше відмовлялася від переговорів з Україною, виставивши ультиматум, щоб Київ скасував положення нового закону про освіту, який збільшує навчання українською мовою у державних школах.

У західній частині України в Закарпатській області поблизу кордону з Угорщиною живуть до 150 тисяч етнічних угорців.

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