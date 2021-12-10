Нове рішення британського суду збільшує можливість видачі Ассанжа до США

Британський суддя, розглянувши апеляцію Сполучених Штатів, постановив, що американська сторона надає достатні запевнення щодо засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, щоб його можна було видати для суду у США.

Ця постанова заперечує попереднє рішення суду в Лондоні, яке не дозволяло екстрадицію з огляду на проблеми з психічним здоров’ям Ассанжа і можливою загрозою його самогубства в американській в’язниці.

Постанова не означає крапки у багаторічній судовій тяганині, яка може вилитися в ще одну апеляцію.

Зараз 50-річний Джуліан Ассанж відбуває ув’язнення у Великій Британії за непокору британським судовим органам, але його хочуть судити у США за звинуваченнями у незаконному проникненні в державні комп'ютерні системи і за викрадення таємної інформації.

Адвокати Ассанжа стверджують, що він виконував журналістську роботу, викриваючи несправедливість і порушення, скоєні представниками державних служб.

Його прихильники зокрема вказують, що оприлюднені таємні матеріали показали окремі випадки неправомірних дій американських військових в Іраку та в Афганістані.

Але прокурори у США стверджують, що Джуліан Ассанж діяв не як журналіст, а вступив у змову з метою викрадення інформації і без розбору розкрив таємні дані, в результаті чого під загрозою опинилися життя багатьох людей.

США доводять гуманність свого судочинства

Сполучені Штати доводять, що американська система судочинства не жорстокіша, наприклад, від британської, і що суд над Ассанжем у США не створить нових загроз його здоров’ю та життю.

Останнє рішення британського судді Лорда Барнетта називає американські запевнення достатніми і вартими довіри.

США зокрема запевняють, що Ассанжа не утримуватимуть в одиночній камері, і що він не сидітиме у в’язниці з суворим режимом.

Щодо Ассанжа висунуто 17 обвинувачень пов’язаних зі шпіонажем і теоретично вони сукупно тягнуть за собою максимальне покарання у вигляді ув’язнення на 175 років.

Але агентство AP цитує слова правника американського уряду Джеймса Люіса про те, що «найдовше ув'язнення будь-коли присуджене за такими звинуваченнями становить 63 місяці».

Американська сторона навіть погоджується на те, щоб у разі визнання його вини у США, Джуліан Ассанж міг відбувати покарання в Австралії, де він народився.

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