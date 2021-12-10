Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Нове рішення британського суду збільшує можливість видачі Ассанжа до США

Джуліан Ассанж в лондонському суді 13 січня 2020 р.

Британський суддя, розглянувши апеляцію Сполучених Штатів, постановив, що американська сторона надає достатні запевнення щодо засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, щоб його можна було видати для суду у США.

Ця постанова заперечує попереднє рішення суду в Лондоні, яке не дозволяло екстрадицію з огляду на проблеми з психічним здоров’ям Ассанжа і можливою загрозою його самогубства в американській в’язниці.

Постанова не означає крапки у багаторічній судовій тяганині, яка може вилитися в ще одну апеляцію.

Зараз 50-річний Джуліан Ассанж відбуває ув’язнення у Великій Британії за непокору британським судовим органам, але його хочуть судити у США за звинуваченнями у незаконному проникненні в державні комп'ютерні системи і за викрадення таємної інформації.

Джуліан Ассанж під час перевезення із суду до в’язниці у Лондоні 1 травня 2019 року
Дивіться також:

Нові звинувачення США проти Ассанжа і дискусії щодо принципів свободи преси

Адвокати Ассанжа стверджують, що він виконував журналістську роботу, викриваючи несправедливість і порушення, скоєні представниками державних служб.

Його прихильники зокрема вказують, що оприлюднені таємні матеріали показали окремі випадки неправомірних дій американських військових в Іраку та в Афганістані.

Але прокурори у США стверджують, що Джуліан Ассанж діяв не як журналіст, а вступив у змову з метою викрадення інформації і без розбору розкрив таємні дані, в результаті чого під загрозою опинилися життя багатьох людей.

США доводять гуманність свого судочинства

Сполучені Штати доводять, що американська система судочинства не жорстокіша, наприклад, від британської, і що суд над Ассанжем у США не створить нових загроз його здоров’ю та життю.

Останнє рішення британського судді Лорда Барнетта називає американські запевнення достатніми і вартими довіри.

Джуліан Ассанж 7 років користувався притулком у посольстві Еквадору в Лондоні
Джуліан Ассанж 7 років користувався притулком у посольстві Еквадору в Лондоні

США зокрема запевняють, що Ассанжа не утримуватимуть в одиночній камері, і що він не сидітиме у в’язниці з суворим режимом.

Щодо Ассанжа висунуто 17 обвинувачень пов’язаних зі шпіонажем і теоретично вони сукупно тягнуть за собою максимальне покарання у вигляді ув’язнення на 175 років.

Але агентство AP цитує слова правника американського уряду Джеймса Люіса про те, що «найдовше ув'язнення будь-коли присуджене за такими звинуваченнями становить 63 місяці».

Американська сторона навіть погоджується на те, щоб у разі визнання його вини у США, Джуліан Ассанж міг відбувати покарання в Австралії, де він народився.

Дивіться також: Як Захід може підтримати демократичні зміни в Україні – експертна дискусія. Відео

Як Захід може підтримати демократичні зміни в Україні – експертна дискусія. Відео
Embed
Як Захід може підтримати демократичні зміни в Україні – експертна дискусія. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:34 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG