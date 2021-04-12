Британія послаблює карантин, але багато інших країн змушені стримувати зростання COVID-19

У Великій Британії 12 квітня послабили частину найжорсткіших обмежень запроваджених ще минулого року у зв’язку з пандемією COVID-19.

Тим часом у багатьох інших країнах Європи становище з пандемією і далі погане. Зокрема Німеччина вимушена зберігати багато обмежень, а Франція нещодавно запровадила додаткові.

Значне зростання смертності людей з коронавірусом упродовж минулого тижня відбувалося зокрема у Польщі - 497, Італії - 461 та в Україні - 383 (Середні денні показники упродовж тижня за даними Reuters).

Найбільше у світі випадків коронавірусу за даними Інституту Джонса Гопкінса виявлено у США - 31,197,872, але статистика свідчить про швидке поширенні пандемії в Індії - 13,527,717, яка тепер на другому місці у світі, випередивши Бразилію - 13,527,717.

Пиво надворі

Прем’єр-міністр Борис Джонсон закликав до відповідальності і стриманості у той час, які деякі англійці наважилися на символічний крок - випити пива біля деяких пабів у понеділок вже у перші хвилини після опівночі.

Органи самоврядування у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії, які контролюють системи охорони здоров’я, визначаються зі своїми графіками послаблення карантину на місцевому рівні.

Сьогодні, вперше цього року в Англії, дозволяють роботу усіх крамниць, перукарень спортзалів, бібліотек та парків розваг.

Але заклади харчування можуть обслуговувати своїх клієнтів лише надворі; на весілля дозволено збирати лише до п’ятнадцяти гостей, а на похорон - до тридцяти.

Я закликаю кожного надалі поводитися відповідально...

Важливим наступним кроком буде рішення уряду 17 травня стосовно того, чи дозволяти подорожі до інших країн, бо зараз за кордон британцям дозволено їздити лише у разі нагальної потреби.

«Я закликаю кожного надалі поводитися відповідально і пам’ятати: руки, обличчя, дистанція і свіже повітря, щоб не дати ковіду поширюватися у той час, як ми далі налягаємо на кампанію вакцинації», - сказав прем’єр-міністр.

Обнадійлива статистика

Понад 32 мільйони британців із загалу населення понад 67 мільйонів вже мають щеплення принаймні першою дозою вакцин від коронавірусу.

Кількість смертей після виявлення коронавірусу у Великій Британії поступово знижується, і в неділю 11 вересня було зареєстровано лише 7 випадків смерті упродовж 28 днів після виявлення у тих людей коронавірусу.

Але фахівці очікують, що послаблення карантину призведе до певного збільшення кількості нових заражень і можливо збільшення хворих з коронавірусом лікарнях.

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