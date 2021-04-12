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Британія послаблює карантин, але багато інших країн змушені стримувати зростання COVID-19

Відвідувачі пабів в Англії вперше цього року можуть пити пиво, але лише надворі з 12 квітня 2021 р.

У Великій Британії 12 квітня послабили частину найжорсткіших обмежень запроваджених ще минулого року у зв’язку з пандемією COVID-19.

Тим часом у багатьох інших країнах Європи становище з пандемією і далі погане. Зокрема Німеччина вимушена зберігати багато обмежень, а Франція нещодавно запровадила додаткові.

Значне зростання смертності людей з коронавірусом упродовж минулого тижня відбувалося зокрема у Польщі - 497, Італії - 461 та в Україні - 383 (Середні денні показники упродовж тижня за даними Reuters).

Країни Європи з найвищою смертністю з COVID-19 у квітні 2021 р.
Країни Європи з найвищою смертністю з COVID-19 у квітні 2021 р.

Найбільше у світі випадків коронавірусу за даними Інституту Джонса Гопкінса виявлено у США - 31,197,872, але статистика свідчить про швидке поширенні пандемії в Індії - 13,527,717, яка тепер на другому місці у світі, випередивши Бразилію - 13,527,717.

Пиво надворі

Прем’єр-міністр Борис Джонсон закликав до відповідальності і стриманості у той час, які деякі англійці наважилися на символічний крок - випити пива біля деяких пабів у понеділок вже у перші хвилини після опівночі.

Органи самоврядування у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії, які контролюють системи охорони здоров’я, визначаються зі своїми графіками послаблення карантину на місцевому рівні.

Сьогодні, вперше цього року в Англії, дозволяють роботу усіх крамниць, перукарень спортзалів, бібліотек та парків розваг.

Але заклади харчування можуть обслуговувати своїх клієнтів лише надворі; на весілля дозволено збирати лише до п’ятнадцяти гостей, а на похорон - до тридцяти.

Я закликаю кожного надалі поводитися відповідально...
Борис Джонсон

Важливим наступним кроком буде рішення уряду 17 травня стосовно того, чи дозволяти подорожі до інших країн, бо зараз за кордон британцям дозволено їздити лише у разі нагальної потреби.

«Я закликаю кожного надалі поводитися відповідально і пам’ятати: руки, обличчя, дистанція і свіже повітря, щоб не дати ковіду поширюватися у той час, як ми далі налягаємо на кампанію вакцинації», - сказав прем’єр-міністр.

Обнадійлива статистика

Понад 32 мільйони британців із загалу населення понад 67 мільйонів вже мають щеплення принаймні першою дозою вакцин від коронавірусу.

Кількість смертей після виявлення коронавірусу у Великій Британії поступово знижується, і в неділю 11 вересня було зареєстровано лише 7 випадків смерті упродовж 28 днів після виявлення у тих людей коронавірусу.

Але фахівці очікують, що послаблення карантину призведе до певного збільшення кількості нових заражень і можливо збільшення хворих з коронавірусом лікарнях.

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