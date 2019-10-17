Лондон має нову угоду з Брюсселем про вихід з ЄС, але ратифікація знову під питанням

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що його уряд узгодив нову домовленість з Європейським Союзом, яка визначає умови виходу Британії з ЄС та накреслює подальші відносини Лондона з об’єднанням 27-ми держав континенту.

Угода стала результатом складних і поспішних переговорів, метою яких було вироблення документа для розгляду сьогоднішнім самітом керівників ЄС у Брюсселі.

Настав час завершити процес виходу і якомога швидше рухатися далі.

Велика Британія має припинити членство у Євросоюзі 31 жовтня, хоча це мало статися ще 29 березня.

Чому Британія не вийшла з ЄС ще 29 березня 2019 року, як планувала?

Вирішальним для нової угоди буде голосування щодо її ратифікації у британському парламенті можливо вже у суботу.

Угода визначає такі питання як статус громадян країн ЄС, які живуть у Великій Британії та британців у країнах Євросоюзу, правила перевезень товарів через кордон тощо, визначаючи кількарічний перехідний період, упродовж якого багато регуляцій залишатимуться чинними до вироблення нових всеосяжних домовленостей про торговельно-економічні відносини.

Якщо угода не набере достатньої підтримки, прем’єр-міністр буде змушений просити про нове відкладення дати виходу з ЄС, або, як наполягає Борис Джонсон, його уряд піде на припинення членства без угоди.

Британські парламентарі кількаразово відхилили ратифікацію попереднього варіанту угоди, яку упродовж двох років узгоджував з ЄС попередній уряд, очолюваний Терезою Мей.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбин вже заявив, що нова угода гірша за ту, яку пропонувала Мей, і сказав, що депутати мають її відкинути.

Проти даної угоди також висловили застереження депутати невеликої партії з Північної Ірландії - партнера Консерваторів в урядовій коаліції, яка не має парламентської більшості.

Одним зі складних питань у попередньому і в новому варіанті угоди є облаштування кордону між Британією та ЄС, який пролягатиме на суходолі між Північною Ірландією - частиною Сполученого Королівства та Ірландською республікою - країною, що є членом ЄС і Європейського монетарного союзу.

Борис Джонсон може сподіватися на підтримку окремих депутатів від інших партій та позапартійних парламентарів, зокрема тих, яких він нещодавно виключив з консервативної фракції за незгоду з позицією уряду.

Керівники Євросоюзу заявили, що документ “справедливий і збалансований”.

“Настав час завершити процес виходу і якомога швидше рухатися далі - до переговорів про майбутнє партнерство Європейського Союзу зі Сполученим Королівством”, - написав голова Європейської Ради Дональд Туск у листі, рекомендуючи угоду на схвалення керівникам країн ЄС.

Дивіться також: Чому важливо? Апеляційний суд у Лондоні підтримав позов націоналізованого Приватбанку