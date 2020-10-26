Британські десантники штурмували танкер і затримали групу нелегальних пасажирів

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що військові підрозділи спеціального призначення у неділю штурмували нафтовий танкер через підозру, що судно намагалася контролювати група сторонніх осіб.

Танкер Nave Andromeda під ліберійським прапором транспортував нафту з Нігерії до порту Саутгемптона на півдні Англії.

Екіпаж танкера згідно з повідомленнями був змушений забарикадуватися для захисту від групи нелегальних пасажирів, які почали погрожувати матросам, коли судно у неділю наблизилося до острова Вайт поблизу англійського узбережжя.

Повідомляють про сімох нігерійців, які, ймовірно, хотіли дістатися до Великої Британії і просити притулку.

Десятигодинному протистоянню поклали край, коли 16 службовців з підрозділів Соціальної корабельної служби вночі висадилися на танкер з вертольотів і схопили підозрюваних.

Велетенський танкер згодом дійшов до Саутгемптона, де затриманих передали поліції.

Компанія Navios Tanker Management подякувала британській владі за, як сказано в офіційній заяві, «вчасну і професійну відповідь» на ситуацію.

Капітан судна казав, що нелегальні пасажири, які проникли на танкер таємно, погрожували членам екіпажу.

Екіпаж у складі 22 осіб був вимушений евакуюватися в спеціальну безпечну зону на танкері, що сягає 228 метрів завдовжки, і послати сигнал - прохання про допомогу.

Британське Міністерство оборони заявило про існування «підозри захоплення» судна і повідомило, що операцію координували з іншими урядовими службами.

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