Перед виборами 12 грудня, британські консерватори обіцяють Брекзит, а лейбористи - другий референдум

Велика Британія готується до позачергових парламентських виборів 12 грудня у намаганні вибратися з глухого кута через неспроможність дійти згоди щодо того, якими повинні бути відносини країни з Європою.

Опозиційні фракції в парламенті погодилися із закликами урядової Консервативної партії оголосити вибори лише після того, як переконалися, що Європейський Союз запропонував ще одне, вже втретє, відкладення дати виходу Британії з ЄС.

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Опитування британських виборців підтверджують, що саме Брекзит зараз турбує їх найбільше.

Оприлюднені у вересні дані показали, що 60% опитаних найважливішими назвали питання спільного ринку, Брекзиту, Європи та ЄС.

43% вважали найважливішими питання охорони здоров’я та лікарень. 29% вказували на пріоритетність проблем злочинності, 23% - освіти й школи, 18% - економіки, 16% - питання злиднів та рівності, 15% - довкілля, 12% - імміграції.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон сподівається, що теперішнє лідерство його Консервативної партії у рейтингах перетвориться на більшість його однопартійців у Палаті громад, до якої обирають загалом 650 депутатів.

Але Джонсона застерігають, що перед минулими достроковими виборами 2017 року його попередниця Тереза Мей бачила навіть позитивніші прогнози для консерваторів, але результатом голосування стало зменшення кількості мандатів урядової партії.

Мей не змогла переконати парламентарів ратифікувати угоду про вихід країни з ЄС і пішла у відставку.

Борис Джонсон за короткий період зміг на диво багатьом домовитися про новий варіант угоди про Брекзит, але парламентарі відмовилися ратифікувати і його.

Другий референдум?

Джонсон називає ці вибори, за умови перемоги його партії, нагодою нарешті вийти з Євросоюзу, втіливши результати референдуму 2016 року.

Найбільша опозиційна партія Лейбористська наразі не пропонує однозначної альтернативи - тобто відмови від Брекзиту, але обіцяє виборцям другий референдум з цього питання.

Лейбористи планують у разі перемоги на виборах спочатку піти на нові переговори з Брюсселем, щоб виробити іншу - кращу угоду про умови припинення членства в ЄС, а потім винесуть її на референдум.

На такому референдумі британці матимуть можливість або голосувати за лейбористську угоду про Брекзит, або відмовитися від нього взагалі і залишити країну членом Європейського Союзу.

Наміри консерваторів та лейбористів можуть значно попсувати, або підтримати інші менші партії.

Ліберальні демократи, які досі мали у Палаті громад 19 місць, пропонують однозначну альтернативу - скасування Брекзиту.

За збереження членства в ЄС виступає і Шотландська національна партія (35 місць), яка посилається на те, що 2016 року більшість шотландських виборців голосували проти виходу з Євросоюзу.

Консервативна партія може втратити голоси затятих “брекзитерів”, яких приваблює радикальністю Партія Брекзиту, очолювана найгучнішим євроскептиком Найджелом Фаражем.

Нещодавно створена Партія Брекзиту здобула найбільше британських мандатів на виборах Європейського парламенту у травні, але ще не має жодного депутата у Вестмінстері.

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