Від уряду Джонсона через суд вимагають розслідувати втручання Росії

Група депутатів британського парламенту подала до суду, звинувачуючи уряд Бориса Джонсона у браку дій, що мали б захищати демократичні процеси країни від російського втручання.

Позов вимагає, щоб було проведене незалежне розслідування тверджень, що уряд не зміг захистити права громадян на вільні і справедливі вибори.

Головною підставою для звинувачень став оприлюднений у липні парламентський звіт, головні висновки якого полягали у тому, що урядові служби не реагували на підозри, що Росія намагалася впливати на британський референдум 2016 року про членство у Європейському Союзі, а також на шотландський референдум 2014 року про незалежність.

Уряд Бориса Джонсона повністю відкидає звинувачення і заявляє, що Британія має «міцні системи» протидії спробам зовнішнього втручання.

Британський уряд також повідомив, що розробляє нові закони, які посилюватимуть захист від зловмисних дій з боку недружніх держав.

Росія раніше неодноразово заперечувала, що втручається у вибори в інших країнах, але розслідування й викриття у пресі, зокрема у США та у низці країн Європи, вказували на вламування у комп'ютерні мережі, маніпулювання інформацією, та фінансування, названі ознаками спроб впливу.

До групи шести позивачів входять депутати верхньої і нижньої палати британського парламенту від опозиційної Лейбористської та інших неурядових партій.

...Не можна дозволити, щоб наш уряд не був притягнутий до відповіді за навмисне заплющування очей.

Позивачі стверджують, що уряд «бездіяльністю» порушив свій обов’язок забезпечити громадянам право на вільні і справедливі вибори гарантоване Європейською конвенцією з прав людини.

«Йдеться про суверенітет і безпеку нашої країни разом зі справедливістю нашої демократії, і тому не можна дозволити, щоб наш уряд не був притягнути до відповіді за навмисне заплющування очей», - сказала Керолайн Лукас, депутат від Зеленої партії.

Юридична компанія Leigh Day, яка репрезентує групу, заявила, що її залучили до намагань через суд домогтися, щоб уряд виконував «свій законний обов’язок незалежно розслідувати варті довіри звинувачення про російське втручання і належним чином захищати майбутні вибори від іноземного втручання».

Позов підтримав впливовий колишній дипломат і в минулому радник британського уряду з питань національної безпеки лорд Пітер Рікетс, який виступив у якості свідка.

«Якщо взяти важливість розуміння масштабів минулого російського втручання, щоб оцінювати загрози для майбутніх виборів, я не розумію, чому уряд вирішив не проводити розслідування», - йдеться у заяві від імені Пітера Рікетса.

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