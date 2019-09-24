Британський суд постановив, що Джонсон призупинив роботу парламенту незаконно

У Великій Британії Верховний постановив, що прем'єр-міністр Борис Джонсон не мав законних підстав призупиняти сесійну роботу британського парламенту на період кількох тижнів у час наближення дати припинення членства країни у Європейському Союзі 31 жовтня.

Оголошене у вівторок судове рішення стало серйозним ударом для позицій уряду Джонсона у парламенті, де урядова Консервативна партія втратила більшість.

Лідер опозиційної Лейбористської партії заявив, що прем’єр-міністр має подати у відставку.

...Воно стало перешкодою для виконання парламентом його конституційних функцій.

У британському парламенті сформувалася велика коаліція партій та груп, яка виступає проти так званого “жорсткого Брекзиту”, і яка може вдатися до нових спроб зірвати курс Бориса Джонсона на виведення країни з ЄС 31 жовтня за будь-яких умов.

“Рішення рекомендувати її величності (королеві Єлизаветі Другій) оголосити призупинення роботи парламенту було незаконним, бо воно стало перешкодою для виконання парламентом його конституційних функцій без належних підстав”, - сказала президент Верховного Суду Бренда Гейл.

Призупинення засідань парламенту було оголошене на період до 14 жовтня, але тепер парламентарі та уряд вирішуватимуть, як виконати судове рішення.

“Я вітаю рішення Верховного суду… Палата громад має бути зібрана без затримок”, - заявив спікер Джон Берков.

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