Британія закликатиме США відкласти виведення останніх військових підрозділів з Кабула

Представники британського уряду кажуть, що прем’єр-міністр Борис Джонсон у вівторок 24 серпня скористається нагодою відео переговорів керівників країн Сімки (G7), щоб закликати президента США Джо Байдена відкласти виведення останніх військових підрозділів зі столиці Афганістану.

Кабул перебуває під владою Талібану, але територію аеропорту контролюють понад 5000 військових США, а також 1000 британських солдатів і військові інших країн, в той час як Талібан заявляє, що дає можливість закінчити евакуацію.

США зобов’язалися вивести усі свої війська до 31 серпня і президент Байден раніше висловлював сподівання, що не буде потреби переносити цю дату.

Але на тлі репортажів про великі натовпи людей, які очікують евакуації з аеропорту Кабула, у Лондоні лунають припущення, що одного тижня, який залишився до кінця місяця, може бути не досить, щоб вивезти людей, яким загрожує влада Талібану.

Представник британського військового відомства Джеймс Гіппі сказав телеканалу Sky News, що в Афганістані залишаються ще приблизно 4000 людей, яких погодилася прийняти Великобританія.

Британія, США та інші країни евакуюють насамперед тих афганців, які співпрацювали з західними військовими, або міжнародними цивільними структурами впродовж 20 років перебування в Афганістані очолюваних НАТО сил з багатьох країн.

Віртуальний саміт G7 24 серпня під головуванням британського прем’єр-міністра має зосереджуватися на подальшій ролі міжнародної спільноти у майбутньому Афганістану.

Агентство Reuters, посилаючись на британські джерела, повідомило, що Лондон пропонуватиме західним країнам розглянути можливість економічних санкцій щодо Афганістану, зокрема затримання міжнародної допомоги, якщо Талібан порушуватиме права людини, або дозволятиме діяльність терористичним організацій на афганській території.

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