"Брекзитери" ніколи не радять Україні не йти в ЄС, Вадим Пристайко

Україна сподівається, що переформатування відносин з Великою Британією, яке відбувається через британський вихід з Європейського Союзу, відкриває нові можливості для співпраці.

Британський уряд поспішає, щоб упродовж лічених тижнів, які залишилися до кінця перехідного періоду у відносинах з ЄС, укласти нові угоди про торгівлю та співпрацю з якомога більшою кількістю країн - партнерів.

Єдине в чому британці ніколи не намагалися мене переконати, то це у тому, що нам не треба туди (в ЄС) йти.

Британсько-українська угода, яку делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським приїхала підписувати у Лондон, проголошує двосторонні відносини стратегічними, а торгівлю - вільною.

«Ця угода схожа на асоціативну угоду України з ЄС, тільки спрямована на одну країну. Ми не хочемо втрачати такого важливого партнера як Британія, а Британія вважає, що, вийшовши з ЄС, вона залишається глобальною силою і хоче залишити ці відносини й розвинути їх», - розповів новий український посол у Лондоні Вадим Пристайко в інтерв’ю “Голосу Америки”.

Після захоплення Росією Криму та початку війни на Сході британські військові упродовж останніх років працюють з українськими, ділячись бойовим досвідом, і українська сторона наголошує на важливості двосторонньої співпраці у галузі безпеки.

"Брекзитери" не пробують агітувати Україну

Українсько-британські відносини, наполягає Володимир Пристайко, жодним чином не потерпають від Брекзиту, хоча на перший погляд Київ і Лондон обрали діаметрально протилежні напрямки у ключових аспектах зовнішньої політики.

“Брекзитери” активно доводять, що вихід з ЄС вигідний для Британії, але не заперечують, що євроінтеграція може бути потрібна іншим країнам.

«Єдине в чому британці ніколи не намагалися мене переконати, то це у тому, що нам не треба туди йти. Оцього ніколи не було», - ділиться враженнями від своїх спілкувань у Лондоні посол.

Найбільше це поширюють наші сусіди з півночі, які кажуть про якесь там “зовнішнє управління”

У відповідь на питання про поширення євроскептицизму Вадим Пристайко сказав, що більше переймається тим, що пандемія коронавірусу наклала багато обмежень на перебіг першого візиту президента Зеленського до Британії.

«Ми не тільки не заразимося. Більше того, ми зможемо зрозуміти, а що особливо не так, що змусило таку велику державу як Британія, вийти. Ми йдемо з відкритими очима. Ми розуміємо всі позитиви і негативи. У нас є можливість поговорити з усіма про те, що їм дав Європейський Союз і в чому обмежував», - каже посол.

Натомість Вадим Пристайко звинуватив російську сторону у злісному нав’язуванні антиєвропейських ідей.

«Найбільше це поширюють наші сусіди з півночі, які кажуть про якесь там “зовнішнє управління”. У них є набір цих тез», - зауважує український дипломат.

Вадим Пристайко у зв’язку з цим висловив до росіян побажання: «Ви краще подивіться, як відбувається цивілізоване розлучення. Це для вас як на Марсі. Ми з вами намагалися цивілізовано розлучитися 30 років назад і залишитись друзями, а замість того ви вбили тисячі людей, захопили територію. Вони хочуть побудувати відносини, можливо навіть кращі. Точно ніхто ні в кого стріляти не стане. Займіться краще цією частиною і дозвольте нам розібратися для чого нам Європейський Союз».

Візова проблема залишається

Вадим Пристайко визнав, що питання спрощення візового режиму для українців, які подорожують до Великої Британії, залишається фактично без поступу.

Українським громадянам, щоб приїхати в Британію необхідно проходити складну, затяжну, коштовну і, багато-хто стверджує, принизливу процедуру отримання візи.

Сторони лише домовилися в новій угоді визнати, що вважають той стан справ незадовільним і планують обговорювати це питання далі окремо.

Серед ключових гасел, що підштовхнули Брекзит, були заклики зменшити імміграцію до Великої Британії, і уряд Бориса Джонсона вважає, що не може дозволити собі кроки, які виглядали б як заохочення більшої кількості іноземців, потенційних трудових мігрантів, до країни.

«Процес чутливий і для внутрішньої політики української і Великої Британії», - дипломатично пояснює посол.

Але Вадим Пристайко наполягав, що досягненням є сам факт визнання британською стороною проблеми і заяви про готовність обговорювати конкретні проблеми, які турбують британців, як наприклад побоювання нелегальної міграції, та шукати способи їх вирішення, щоб спрощення візового для українців режиму таки відбулося.

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