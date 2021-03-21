Лінас Лінкявічус: Указ Путіна про землі в окупованому Криму - зухвале порушення міжнародного законодавства

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що оголошена Путіним заборона на володіння землями в Криму порушує міжнародне законодавство і спрямована безпосередньо проти України. Про це литовський політик написав на своїй Твіттер-сторінці.

“Президент Росії підписав указ, що забороняє іноземцям бути власником землі в Криму. Це ще одне зухвале порушення міжнародного законодавства, спрямоване прямо проти громадян України, і не матиме юридичних наслідків”, - заявив Лінас Лінкявічус, колишній міністр оборони та закордонних справ Литви.

Він також додав: “Анексія Криму ніколи не буде визнана”.

МЗС України, у свою чергу, назвало Указ російського президента “юридично нікчемним”.

“Указ президента РФ про заборону українцям володіти землею в Криму юридично нікчемний. Після відновлення суверенітету нашої держави на півострові, порушені права законних власників будуть відновлені”, - заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Дії Кремля, наголосив Ніколенко, не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти. «Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги «Кримської платформи» на її інавгураційного саміту цього року», – зазначив Ніколенко у коментарі Радіо Свобода.

З 20 березня 2021 року набув чинності указ президента Росії Володимира Путіна, який забороняє «іноземним громадянам» володіти землею в більшості районів окупованого Криму – прибережних і прилеглих до материкової України.

З точки зору російського законодавства, громадяни України в Криму також потрапляють у цю категорію.

Президент Росії Володимир Путін 20 березня розширив перелік територій, земельних ділянок, які не можуть бути у власності у «іноземців» і «іноземних юридичних осіб» – до списку увійшло більшість районів анексованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова.

Заборона не поширюється на три райони Криму – Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. До переліку також не увійшла Верхньосадовська сільська рада у Нахімовському районі Севастополя.

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