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Лінас Лінкявічус: Указ Путіна про землі в окупованому Криму - зухвале порушення міжнародного законодавства

Лінас Лінкявічус як глава МЗС Литви відповіає на питання журанлістів, 11 серпня 2020 року

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що оголошена Путіним заборона на володіння землями в Криму порушує міжнародне законодавство і спрямована безпосередньо проти України. Про це литовський політик написав на своїй Твіттер-сторінці.

“Президент Росії підписав указ, що забороняє іноземцям бути власником землі в Криму. Це ще одне зухвале порушення міжнародного законодавства, спрямоване прямо проти громадян України, і не матиме юридичних наслідків”, - заявив Лінас Лінкявічус, колишній міністр оборони та закордонних справ Литви.

Він також додав: “Анексія Криму ніколи не буде визнана”.

МЗС України, у свою чергу, назвало Указ російського президента “юридично нікчемним”.

“Указ президента РФ про заборону українцям володіти землею в Криму юридично нікчемний. Після відновлення суверенітету нашої держави на півострові, порушені права законних власників будуть відновлені”, - заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Дії Кремля, наголосив Ніколенко, не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти. «Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги «Кримської платформи» на її інавгураційного саміту цього року», – зазначив Ніколенко у коментарі Радіо Свобода.

З 20 березня 2021 року набув чинності указ президента Росії Володимира Путіна, який забороняє «іноземним громадянам» володіти землею в більшості районів окупованого Криму – прибережних і прилеглих до материкової України.

З точки зору російського законодавства, громадяни України в Криму також потрапляють у цю категорію.

Президент Росії Володимир Путін 20 березня розширив перелік територій, земельних ділянок, які не можуть бути у власності у «іноземців» і «іноземних юридичних осіб» – до списку увійшло більшість районів анексованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова.

Заборона не поширюється на три райони Криму – Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. До переліку також не увійшла Верхньосадовська сільська рада у Нахімовському районі Севастополя.

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Велика сімка лишається повністю відданою імплементації санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Відео

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