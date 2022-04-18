Світовий банк працює над наданням Україні додаткових 1,5 мільярда доларів 

Президент Світового банку Девід Малпасс повідомив, що цього тижня більше країн оголосять про додаткові внески до спеціального фонду, призначеного для допомоги відновлення української економіки.

Цього тижня під час весняних зборів МВФ і Світового банку, сказав Малпасс, відбудеться нова фаза проведення фінансування для України. За його словами, Світовий банк швидко виплатив Києву 600 мільйонів із першочергового мільядру доларів, а тепер працює над тим, аби зібрати додаткові 1,5 мільярди, які має затвердити керівництво фінустанови і донори, повідомляє Reuters.

Малпасс також повідомив, що у 2022 році через російську війну в Україні Світовий банк прогнозує зростання світової економіки у 3,2% - проти 4,1% у попередньому прогнозі. Зокрема, це пов'язано зі скороченням економіки у сусідніх до України та Росії країнах Європі та Центральній Азії, а також із подорожчанням енергоносіїв, продуктів харчування й перебоїв у системі постачання через війну.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Росія та Україна разом виробляють близько 30% світових запасів пшениці та експортують три чверті соняшникової олії. Половина зерна, яке ВПП закуповує для розповсюдження у всьому світі, надходило саме з України.

Також "Радіо Свобода" пише, що напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою питання забезпечення фінансової стійкості України й підготовку до повоєнної відбудови.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC, що щомісячний дефіцит бюджету України становить 5 мільярдів доларів. «Лише половина нашої економіки працює», – сказав він.

Цього тижня Шмигаль разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Кирилом Шевченком перебуватиме із візитом у Вашингтоні, щоби взяти участь у зустрічах із офіційними особами МВФ та Світового банку в пошуку додаткових коштів для України.

Загальний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги від дружніх країн, міжнародних фондів та приватних осіб перебільшив $16 млрд, основні донори США – $5,5 млрд, ЄБРР – $2,2 млрд, МВФ – $1,4 млрд, ЄС – $1,3 млрд, - на початку квітня підрахувало видання Forbes.

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", ABC, Forbes