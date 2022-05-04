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Історії українців, які приїхали в мексиканське місто Тіхуана. Відео

Історії українців, які приїхали в мексиканське місто Тіхуана. Відео
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Історії українців, які приїхали в мексиканське місто Тіхуана. Відео

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Починаючи з кінця лютого Мексиканське місто Тіхуана прийняло тисячі українців, які тікають від повномасштабної російської війни. В Мексику вони їхали з надією перетнути кордон зі США. Зараз в американському уряді наполегливо не радять українцям їхати до Мексики, щоб звідти потрапити до США - а натомість подаватись на спеціально створену програму прийому переселенців Uniting for Ukraine. Людям без віз зараз у в’їзді відмовляють. Тим не менш, подорож з України до Тихуани стала для багатьох виснажливим випробуванням. Про історії таких людей – дивіться в сюжеті Юрія Мамона.

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