Історії українців, які приїхали в мексиканське місто Тіхуана. Відео

Починаючи з кінця лютого Мексиканське місто Тіхуана прийняло тисячі українців, які тікають від повномасштабної російської війни. В Мексику вони їхали з надією перетнути кордон зі США. Зараз в американському уряді наполегливо не радять українцям їхати до Мексики, щоб звідти потрапити до США - а натомість подаватись на спеціально створену програму прийому переселенців Uniting for Ukraine. Людям без віз зараз у в’їзді відмовляють. Тим не менш, подорож з України до Тихуани стала для багатьох виснажливим випробуванням. Про історії таких людей – дивіться в сюжеті Юрія Мамона.