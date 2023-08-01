“Україні потрібен проект Мангеттен у сфері розмінування” — західні експерти про контрнаступ

Після кількох тижнів напружених боїв Україна залучила до контрнаступу на півдні України основну частину резервних військ, а також танки та засоби для розмінування. Про це говорить британський дослідник Роб Лі з євразійської програми Інституту зовнішньої політики.

Думка експерта підтверджує нещодавню публікацію видання NYT, яке наводило оцінку двох високопосадовців Пентагону про підготовку до головного етапу контрнаступу.

Роб Лі зауважує, що після того, як ЗСУ розгорнули зусилля з розмінування полів для контрнаступу, Росія почала використовувати протитанкову зброю, використовуючи вразливості українських сил.

На складності проходження мінних полів наголошує і австралійський генерал у відставці Мік Раян. На його думку, технологія розмінування не розвивалась настільки потужно за останні кілька десятиліть, наскільки розвивались інші технології такі як дрони або високоточні ракети.

Україні потрібен проект Мангеттен у сфері розмінування

“Україні потрібен проект Мангеттен у сфері розмінування”, – зауважує Раян, проводячи паралелі із проектом створення атомної бомби, який був у Сполучених Штатів під час Другої світової війни. При цьому Раян зауважує, що російська армія готувалася до українського контрнаступу понад півроку і створила в окупованих регіонах України смугу перешкод “небачених іншими військовими за майже 80 років”.

На думку військових експертів, Україна намагається наступати одночасно на трьох фронтах включно із двома секторами на півдні та околицями Бахмута, прагнучи змусити командування російських сил обирати, куди саме направляти свої ресурси.

За інформацією міністерства оборони Великої Британії, яке посилається на дані розвідки, інтенсивні бої на півдні України зосереджуються на двох напрямках - зокрема, на південь від Оріхова українські війська протистоять 58-й загальновійськовій армії РФ, передові частини якої виснажені після більш як 8 тижнів інтенсивних боїв. Також, в міноборони Великої Британії зауважують, що російські війська, які воюють на півдні України, відчувають брак артилерійських боєприпасів і резервів.

Вони (ЗСУ, - ГА) намагаються створити проблеми для Росії, створити дилему, яка б змусила їх (російські сили, - ГА) використовувати резерви у різних напрямках.

“Вони (ЗСУ, - ГА) намагаються створити проблеми для Росії, створити дилему, яка б змусила їх (російські сили, - ГА) використовувати резерви у різних напрямках”, – говорить Роб Лі. Однак він також наголошує, що у випадку, коли тільки один із напрямків українського контрнаступу виявиться головним – російські сили можуть розгорнути свої резерви саме на цьому напрямку.

На контрнаступальних діях по трьох напрямках зауважують і в американському інституті вивчення війни (ISW). В останньому звіті американський інститут вивчення війни наголосив на продовженні українського контрнаступу на заході Запорізької області. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, заявила, що російські сили спробували здійснити наступ на південь від Новоселівського, втім були відкинуті українськими військами через річку Оскіл, яка протікає на захід від Сватового.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, західні коментатори, які стежать за російською війною в Україні, кажуть, що сподіваються якомога успішнішого українського контрнаступу, щоб вигнати російських окупантів, але визнають, що українські просування виявилися важчими.

Головний висновок наразі полягає в тому, що на відміну від блискавичного українського контрнаступу восени минулого року на Харківщині, в теперішніх бойових діях таких масштабних просувань ще не було. При цьому багато коментаторів вважають, що теперішній контрнаступ досягає успіхів, хоч і не таких видовищних.

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