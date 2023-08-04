Держдеп: Українське зерно дійде до глобальних ринків

Попри вихід Росії з Чорноморської зернової угоди та російську блокаду, українське зерно дійде до глобальних ринків, переконаніі у Державному департаменті США.

Голова Офісу з координації санкцій Держдепартаменту США посол Джеймс О'Браян сказав журналістам, що він «оптимістичний», що українське зерно вдасться вивезти на світові ринки.

“Я оптимістичний щодо того що українське зерно досягне глобальних ринків. Це займе певний час, буде супроводжуватись витратами, але ми не можемо дозволити Росії задушити Чорне море. Це те, що вже багато російських урядів намагались зробити впродовж тривалого часу”, – сказав О'Браян на брифінгу в пʼятницю 4 серпня.

Українське зерно досягне глобальних ринків. Це займе певний час, буде коштувати грошей, але ми не можемо дозволити Росії задушити Чорне море.

На думку глави Офісу з координації санкцій Держдепартаменту США, світові країни мусять продовжити тиск, щоб ізолювати Росію.

“Я вважаю дивовижним, наскільки потужно Глобальний Південь прямо говорить Путіну, що важливо відновити (Чорноморську зернову) ініціативу”, – зауважує він.

О'Браян стверджує, що Росії не вдасться блокувати експорт українського зерна, але, за його словами, Росія підвищує витрати для українських аграріїв та всіх комерційних операторів, що «має вирішальне значення для забезпечення глобальної продовольчої безпеки».

Говорячи про альтернативні маршрути, керівник Офісу з координації санкцій Держдепартаменту США наголосив на сухопутних маршрутах через ЄС, включно із портами на півночі та маршрутами, які йдуть на південь.

“Росія намагається зруйнувати інфраструктуру. Я не думаю, що Росія зможе досягти успіху у цьому”, – говорить він.

Створення міжнародної організації, яка б координувала б альтернативні шляхи, на його думку, не вирішило б проблеми, бо глобальна продовольча система складається із тисяч малих гравців, кожен з яких вже шукає способи переміщення зерна.

На думку спеціального посла з глобальної продовольчої безпеки Кері Фаулера, який також брав участь у зрозмові з журналістами, бомбардування Росією українських зерносховищ та портів ставить під загрозу багато країн світу, що розвиваються.

Він зауважує, що серед головних імпортерів українського зерна такі країни як Єгипет, Бангладеш, Індія, Лівія, Кенія та Індонезія.

“Звичайно ж, якщо забрати (українське) зерно з міжнародних ринків, і скоротити надходження зерна до будь-яких країн із високим рівнем недоїдання чи затримки в розвитку дітей – це погано”, – сказав Фаулер на цьому ж брифінгу.

За словами О'Браяна, перешкоджання Росії проти експорту українського зерна має на меті придушити всю економіку України як таку.

Росія шукає легкі цілі, тому що їй бракує спроможності створити достатньо сучасної зброї, щоб подолати оборону, яку має Україна

“Сьогодні сільське господарство є особливо важливим для української економіки, тому атаки були сконцентрованими (на цьому). Але все це частина однієї стратегії. Тепер чому Росія атакує ці легкі цілі? Частково тому, що вона не в змозі конкурувати з протиповітряною обороною, яку розгорнула Україна за допомогою партнерів включно із США, іншими членами НАТО, Групи семи (G7) та Європою”, – говорить О'Браян.

За його словами, Росія не має сучасних спроможностей та зброї для продовження свого наступу: “Росія шукає легкі цілі, тому що їй бракує спроможності створити достатньо сучасної зброї, щоб подолати оборону, яку має Україна”.

Раніше Голос Америки повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в ООН у четвер, що майже 90 країн підтримали комюніке, розроблене США, в якому вони зобов’язалися не використовувати їжу як інструмент війни.

У комюніке країни пообіцяли «вжити заходів, щоб припинити використання їжі як зброї війни та штучного голоду цивільного населення як тактики ведення війни».

Держсекретар США зазначив, що за час дії Чорноморської зернової ініціативи понад 30 мільйонів тонн зерна змогли потрапити з України на світові ринки, при цьому більш ніж половина від цього обсягу надійшла до країн, що розвиваються.

Він наголосив, що зрив зернової угоди Росією спричинив зростання цін на харчові продукти по всьому світу, а також зменшення доступу до продовольства особливо для країн, що розвиваються.

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