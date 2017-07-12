Україна опиняється в епіцентрі політичного скандалу у США

Ймовірний новий голова ФБР у середу пообіцяв розібратись, чи втручалась Україна у вибори у США у 2016-му році, а речниця Білого дому того ж дня, заявила журналістам, що "якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України".

Будь-які тези у вашій статті, що Адміністрація президента України, або посольство України працювали з метою протидіяти пану Трампу у ході виборів 2016-го року є невірними

Посольство України у США стверджує, що "жодним чином не координувало із Демократичним національним комітетом жодних зусиль для проведення досліджень чи будь-яких дій направлених проти кандидатів на виборах Президента США або членів їх команд".

СЛУХАННЯ У СЕНАТІ: "Я ЗАЙМУСЬ ЦИМ"

У ході Сенатських слухань щодо затвердежння нового голови ФБР, кандидату на цю посаду Крістоферу Рею довелось відповідати на питання сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема. Той попросив претендента висловити оцінку закидів про втручання України у перебіг виборчої кампанії 2016 у США. Такі закиди на початку 2017-му році з'явились на шпальтах видання Politico у статті "Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій" журналіста Кеннета Фоґеля.

Ліндсі Ґрем, який є одним із провідних рушіїв розслідування втручання Росії у вибори у США запитав Рея:

"Розслідування видання Politico виявило, що американка українського походження, яка консультувала DNC, зустрічалась із високопосадовцями Посольства України в Вашингтоні, з метою викрити зв’язки співробітника виборчого штабу Трампа, Пола Манафорта з Росією, відповідно до повідомлень людей безпосередньо обізнаних з ситуацією. Вам відомо про ці звинувачення?"

Посольство України високо цінує зусилля Адміністрації США з початку інавгурації Президента Дональда Трампа направлені на підтримку України та жорстку і послідовну політику щодо Росії

У відповідь потенційний голова ФБР заявив, що про звинувачення йому невідомо, але підтвердив тезу сенатора, що "для України було б неправильно втручатись у наші вибори".

"Я з задоволенням займусь цим", - заявив Рей про необхідність розібратись у питанні "втручання України у вибори США" .

БІЛИЙ ДІМ ГОВОРИТЬ ПРО "ЗМОВУ"

Пізніше у середу речниця Білого дому, відповідаючи на звинувачення про втручання Росії у вибори США на боці Трампа, заявила, що змова Демократичної партії із урядом України, на її думку, підкріплена більшою кількістю доказів. При цьому у Бідому домі також послались на розслідування Фоґеля.

"Якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України", - заявила у середу речниця Білого дому Сара Сандерс.

Про що йдеться? У статті "Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій", оприлюдненій у січні 2017-го року, журналіст Кеннет Фоґель, посилаючись на слова колишнього співробітника посольства України у США Андрія Теліженка, заявив, що посольство, буцімто, тісно співпрацювало з Александрою Чалупою, американкою українського походження, тісно пов'язаною із Демократичною партією США, допомагаючи їй збирати викривальні матеріали щодо члена виборчого штабу Трампа, Пола Манафорта.

СТАТТЯ, ЯКА ЗВИНУВАТИЛА УКРАЇНУ

Стаття твердить, що посольство сприяло Чалупі, яка зі свого боку стала важливим джерелом інформації для ЗМІ США та Демократичної партії щодо Манафорта. Як відомо, останньому на хвилі повідомлень ЗМІ про буцімто зв'язки останнього із Росією та ін. довелось залишити посаду у штабі Трампа.

Стаття Фоґеля останніми днями стала основним елементом дискусій навколо буцімто рівнозначності описаного у ній спілкування Демократичної партії США із посольством України у США та минулорічних контактів Дональда Трампа-молодшого із особами, які обіцяли передати виборчому штабу компромат на Гілларі Клінтон від уряду Росії (більше про обставини наколо листів Трампа-молодошого читайте у статті "Трамп-молодший писав, що зрадіє компромату на Клінтон з Росії, і сам опублікував листи").

Теза про втручання Росії у вибори у США вже звучала раніше цього тижня (незалежно від заяви зроблемної у середу) від речниці Білого дому. З тих пір стаття Фоґеля стала аргументом окремої групи захисників президента США та критиків американської ліберальної преси, які вважають, що ЗМІ та законодавці-демократи ігнорують тему, яка примушує по новому подивитись на втручання у вибори США з-за кордону.

Такі голоси загалом твердять: сприяння Росії Трампу роздмухують демократи, які самі не ґребували допомогою від України.

УКРАЇНУ ПРИРІВНЮЮТЬ ДО РОСІЇ?

"Якщо послухати ведучих Сі-Ен-Ен, то змова з метою вплинути на результати виборів з Україною - це нормально, але не з Росією", - твітує медіа коментатор Йосі Ґестетнер.

"Як же ЗМІ з усіх сил розповідають про ситуацію з Трампом-молодшим, але при цьомму ігнорують інформацію про Гілларі Клінтон та Україну, яка набагато гірша?", - пише консервативний радіо ведучий Біл Мітчел.

Тезу про те, що буцімто сприяння уряду України Клінтон є еквівалентом нібито змови між штабомТрампа та Кремлем також озвучив і популярний у США ведучий FoxNews Шон Ганніті.

Посольство США в Україні, у відповідь на запит "Голосу Америки" спростувало звинувачення щодо можливої співпраці із Демократичною партією .

СПРОСТУВАННЯ ВІД ПОСОЛЬСТВА УКРАЇНИ

"Посольство України у США, як заявлялось раніше, жодним чином не координувало із Демократичним національним комітетом жодних зусиль для проведення досліджень чи будь-яких дій направлених проти кандидатів на виборах Президента США або членів їх команд", - наголошує заява посольства України у США.

Дипломатична служба України також представила і свою позицій щодо контактів з Александрою Чалупою.

"Пані Александра Чалупа, яка згадується у (...) статті прибула на зустріч до Посольства України у складі активістів української громади США з метою ініціювання та проведення низки промоційних та культурних заходів на тему України. У ході подальшої комунікації, ніхто із співробітників Посольства не здійснював жодних кроків по лінії згаданого опозиційного дослідження", - підкресили у посольстві.

Там також відзначили, що стаття Фоґеля "загалом містить цілу низку невірної інформації, про що Посольство заявило у листі Посла В.Чалого, що був опублікований виданням Politico".

"Посольство України високо цінує зусилля Адміністрації США з початку інавгурації Президента Дональда Трампа направлені на підтримку України та жорстку і послідовну політику щодо Росії", - відзначили у посольстві України.

У січні посол України у США Валерій Чалий у листі оприлюдненому виданням Politico, яке до того опублікувало статтю Фоґеля, так висловився про її тези:

"Будь-які тези у вашій статті, що Адміністрація президента України, або посольство України працювали з метою протидіяти пану Трампу у ході виборів 2016-го року є невірними (false)... окремі особи з України могли виступати на боці різних сторін виборів у США, але уряд України не вдавався до таких дій".

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