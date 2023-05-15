Україна виправдано порушує питання гарантій безпеки - заступник генсека НАТО 

Заступник генерального секретаря НАТО заявив, що на саміті альянсу у Вільнюсі в липні союзники мають зосередитись на питаннях допомоги Україні, але пізніше країни НАТО зрештою муситимуть розглянути питання гарантій безпеки для України. Про це Мірча Джоане розповів в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки.

“У Вільнюсі ми повинні зосередитися на тому, щоб продовжувати висловлювати нашу підтримку Україні у військовому, в економічному та в практичному планах. І настане час, коли союзники повернуться до питання, які абсолютно виправдано порушує Україна, - потрібні будуть гарантії безпеки, це факт. Коли і як ми досягнемо цього моменту, вирішувати союзникам”, - зазначив заступник Єнса Столтенберга в інтерв'ю журналістці Голосу Америки Карлі Бабб.

Він запевнив, що питання відносин України й НАТО обов'язково буде на порядку денному альянсу.

“Звичайно, прийде час, коли ми також обговоримо майбутнє цих відносин (України і НАТО - ред.). Зараз ми зосереджені на продовженні практичної підтримки України. У нас є комплексний пакет допомоги НАТО, який є основою для ще більшої оперативної сумісності та трансформації, а також реформування української системи оборони, щоб допомогти їм рухатися вперед.- сказав Мірча Джоане.

“Політика відкритих дверей в НАТО - це реальність. Про це свідчить Фінляндія, Швеція, багато інших країн, які раніше приєдналися до Альянсу, зобов’язання щодо України й Грузії, проголошені на саміті в Бухаресті 2008 року, залишаються в силі. Але ми знаємо, і думаю, українське керівництво також це розуміє, що зараз головне – допомогти Україні виграти цю війну”, - наголосив високопосадовець НАТО.

На питання, чому Україна затримує початок контрнаступу, Мірча Джоане відповів, що союзники по НАТО довіряють рішенням та аналізу керівництва українського війська та держави.

Ми знаємо, що Україна має можливості розпочати контрнаступ, але нам також відомо, що Росія має можливості чинити значний опір. Тож давайте будемо довіряти і підтримувати українське керівництво

“Ми віримо в професіоналізм і вміння як українського війська, так і їх вищого політичного керівництва. Ми довіряємо їхній оцінці та тому, як вони підходять до цього питання. Звичайно, навколо цього є багато комунікації. Ми також бачимо динамічну ситуацію на лінії фронту. Є ознаки певного територіального прогресу з українського боку в західній частині Бахмута. Ми знаємо, що Україна має можливості розпочати контрнаступ, але нам також відомо, що Росія має можливості чинити значний опір. Тож давайте будемо довіряти і підтримувати українське керівництво. Я переконаний, що вони будуть робити правильні речі”, - відповів заступник генерального секретаря НАТО.

Джоане наголосив, що для НАТО стратегічно важливою є перемога України в цій війні: “Це шлях, на якому буде формуватися весь міжнародний порядок”.

Голос Америки повідомляв про виступ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, де він заявив, що під час липневого саміту НАТО в Вільнюсі союзники надішлють потужний сигнал підтримки України й запевнять, що "найбільш нагальним завданням зараз є забезпечити перемогу України".