Сприйняття корупції в Україні: прогресу немає

На 1 бал нижче перемістилася Україна в Індексі сприйняття корупції-2021 порівняно з попереднім роком. Отримавши 32 бали зі 100 можливих, Україна посіла 122-е місце у списку зі 180 країн. Вгорі списку розмістилися найменш корумповані, а внизу - найбільш корумповані країни світу.

Свіжий Індекс сприйняття корупції опублікований на сайті Transparency International Ukraine.

Як випливає з рейтингу, на одному рівні з Україною за сприйняттям корупції перебуває південноафриканська держава Есватіні (Свазіленд), яка також набрала 32 бали. На один бал випереджають Україну Замбія, Непал, Єгипет, Філіппіни та Алжир — усі вони мають по 33 бали.

Серед сусідів України гірші справи з корупцією тільки у Росії, яка отримала 29 балів і посідає 136-е місце у рейтингу.

Втрата Україною одного пункту є зниженням у межах похибки, однак цей показник свідчить про застій у боротьбі з корупцією, - пояснюють у Transparency International.

Як розповів, представляючи результати дослідження, директор TIU Андрій Боровик, починаючи з 2014 року Україна в Індексі сприйняття корупції додавала по 1-2 бали щороку, чому сприяла поява антикорупційних структур. Однак з 2018 року ситуація законсервувалася.

"Фактично тупцюємо на місці", - зазначив Боровик.

Пояснюючи, що вплинуло на цьогорічні показники, директор TIU згадав про успіхи та невдачі у боротьбі з корупцією. Серед найбільших досягнень він назвав перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

Натомість серед серед негативних практик, що нівелюють досягнення, у Transparency International називають спроби вивести публічні закупівлі з-під дії профільного закону та системи "Прозоро". Провалом 2021 року стало і те, що так і не було обрано керівника САП, конкурс на заміщення якого триває уже 16-й місяць.

У Трансперенсі Інтернешнл Україна пропонують рекомендації на 2022 рік, які допоможуть знизити рівень корупції. Серед 5 рекомендованих кроків, зокрема, завершення конкурсів й обрання незалежних керівників антикорупційних структур, а також ухвалення державної антикорупційної стратегії.