Карантин в Україні продовжили до кінця року

Адаптивний карантин в Україні знову продовжили, цього разу до кінця 2020 року. Про це рішення Кабінету міністрів повідомив на позачерговому засіданні у вівторок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, подовження карантину - необхідний крок для безпеки українців і найдієвіший спосіб уповільнити поширення коронавірусу.

Зокрема, відтепер змінюються правила щодо дозволеної кількості учасників масових зібрань. У найбільш безпечних "зелених" зонах дозволять масові заходи за участі не більш ніж 50 людей, у "жовтих" - не більше 30 людей, у "помаранчевих" - не більше 20 людей.

Як пояснив прем'єр, нові обмеження зумовлені тим, що кількість хворих у регіонах різко зростала саме після проведення концертів із масовим скупченням глядачів.

Уряд обмежив і роботу ресторанів: тепер заклади зможуть приймати відвідувачів тільки до 22:00.

Крім того, прем'єр повідомив, що з 15 жовтня школярів відправляють на канікули. Після канікул школи можуть перевести на дистанційне навчання. Дистанційно учитимуться і студенти профтехучилищ та вишів.

В уряді планують удвічі збільшити кількість щоденних тестувань на COVID-19. Зараз в Україні роблять 36 тисяч ПЛР-тестів на добу. "Ми маємо вийти на 75 тисяч тестів на добу ще в цьому році", - сказав Денис Шмигаль.

Колишній президент України Петро Порошенко, який у понеділок виписався з лікарні після перенесеного коронавірусу, у відеозверненні до українців закликав берегтись від хвороби і одягати маски.

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