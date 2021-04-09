Україна не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун

Український уряд не вважає за необхідне запроваджувати загальнонаціональний локдаун. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на заклик мера Києва Віталія Кличка.

Як написав Шмигаль, "адаптивний карантин працює, і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби".

Як він додав, Уряд готовий дослухатися до порад представників місцевої влади. "Якщо її мета — не політичний піар", - наголосив очільник Кабміну.

У п'ятницю 9 квітня, оприлюднюючи нові статистичні дані щодо епідемічної ситуації в столиці, мер Києва Віталій Кличко висловив думку про те, що окремі обмеження в окремих регіонах не дають бажаних результатів. Він звернувся до Уряду з пропозицією, як було сказано, "невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну".

"Скільки ще людей повинно захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайно заходи на державному рівні? Інакше, і в умовах відсутності масового вакцинування, країну чекає катастрофа", - заявив Кличко.

Добова кількість нових випадків коронавірусної хвороби в Україні наблизилась до 20 тисяч.

При цьому, за прогнозами МОЗ, протягом найближчого часу (7-10 днів) добова кількість нових хворих з COVID-19 може сягнути 30 тисяч. Як заявляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов, таке різке зростання можливе за рахунок поширення нового, більш заразного британського штаму COVID-19.

Згідно з даними Worldometers, нині за статистикою нових випадків за добу та за смертністю від COVID-19 Україна знаходиться у першій трійці серед європейських країн, а днями навіть посіла перше місце у Європі.

А тим часом зростає кількість українців, які висловлюються за жорсткі карантинні заходи. Як свідчить опитування, проведене на початку квітня соціологічною групою "Рейтинг", 65% опитаних підтримують локдаун. Ще місяць тому таких було на 9% менше.

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