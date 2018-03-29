Україна має неочікувану прогалину в національній безпеці – Андерс Аслунд

Україна має проблему для національної безпеки в енергопостачанні, переконаний аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд.

Це незбагненно, що в одинадцяти з 24 українських обленерго значною часткою володіє російський націоналіст Александр Бабаков, який перебуває під санкціями всіх задіяних країн через його роль в російській окупації та анексії Криму, будучи на посаді віце-спікера російської Думи, наголошує аналітик, звертаючи увагу на те, що Бабаков також фігурує в так званих «Панамських паперах».

Згідно з санкціями США та Європи, активи Бабакова мають бути заморожені, стверджує Аслунд. Аналітик радить українському урядові заморозити його активи з огляду на питання національної безпеки.

Ми турбуємось через російські кібернапади на українську енергомережу, в той час як значною її частиною володіє, контролює та управляє ворог.

Ще один значний власник – Костянтин Григоришин раніше був російським громадянином, але отримав українське громадянство.

Аслунд також прокоментував приватизаційні плани в Україні. Наразі, держава володіє міноритарними пакетами акцій в багатьох обленерго. Так як кожна з цих компаній насправді перебуває під контролем одного, чи двох великих бізнесменів, уряд має продати міноритарні пакети за мінімальною ціною, встановленою державою єдиному зацікавленому покупцеві радить аналітик. Це було частково зроблене минулого року і уряд передбачив продаж ще десяти міноритарних пакетів акцій.

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