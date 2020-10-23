Україна напередодні місцевих виборів та президентського опитування - коментарі експертів

Вибори в умовах пандемії проходять в Україні вперше. До того ж уперше за новою, заскладною, як кажуть деякі експерти, системою відкритих списків. Але це не всі особливості нинішньої виборчої кампанії. На думку, деяких оглядачів, йдеться ще й про референдум довіри до президентської політичної сили.

Голосування, яке пройде цієї неділі по всій країні, за важливістю перевершує усі попередні місцеві вибори, твердять експерти. Бо в нинішніх умовах децентралізації надто висока ціна поразки і приз за перемогу.

«Зростають місцеві бюджети, зростає реальна влада. Тобто це – реальна боротьба за ресурс», - сказав “Голосу Америки” професор політології НаУКМА Олексій Гарань.

А ще нинішнє голосування стане випробуванням на міцність політики президента Зеленського.

«Тестуватиметься рейтинг партії влади після виборів президента 2019 року. Тобто ці вибори будуть своєрідною оцінкою партії влади за минулий рік», - пояснює аналітик фонду “Демократичні ініціативи” Петро Бурковський.

Звідси й гострота боротьби за мандати депутатів місцевих рад та мерів.

Як зазначила Ольга Айвазовська з Громадянської мережі “Опора”, «Ця кампанія дуже конкурентна. У виборах беруть участь 271 тисяча кандидатів. Єдине, що конкуренція іноді за межами законодавства. Є ознаки силового втручання і перешкоджання агітації конкурентів, знищення зовнішньої реклами, залякування кандидатів, є навіть декілька прикладів спалення машин».

Гостроти передвиборчим змаганням додало опитування, оголошене президентом Зеленським буквально за декілька днів до виборів.

Це опитування неконституційне, вважає юрист “Реанімаційного пакету реформ” Юлія Кириченко. Як вона сказала “Голосу Америки”, «Президент перевищив свої повноваження, коли оголосив проведення опитування в день місцевих виборів”.

За її словами, “Виборці мають розуміти, що тут ідеться не про народовладдя. Мова йде про незаконну агітацію провладної партії під час проведення виборів».

Як додає Петро Бурковський з фонду “Демократичні ініціативи”, «Ініціативу президента “почути народ” можна вітати. Але я вважаю, що в тому вигляді, в якому це зроблено, це технологія, спрямована на збільшення явки своїх виборців».

Днями соціологи КМІС оприлюднили результати дослідження стосовно опитування, ініційованого президентом. У респондентів, зокрема, запитали: чи це щирий намір почути думку більшості, чи політична технологія для досягнення власних цілей? Думки українців розподілилися порівну. 44% вважають, що це щирий намір, 44% - що це політична технологія.

За даними дослідження, в “опитуванні” Президента мають намір взяти участь 55% респондентів. При цьому більшість серед них – прихильники “Слуг народу”.

“Опитування не буде репрезентативним для населення України і навіть для виборців”, - зазначив гендиректор КМІС Володимир Паніотто. Але, як він додав, політтехнологічно це опитування ефективне, бо стимулює прийти на дільниці.

Що переможе – чи виборці злякаються КОВІДу і не підуть на вибори? Чи захочуть відповісти на п’ять запитань президента і активно голосуватимуть? Дізнаємося вже цієї неділі. Експерти радять – головне зосередитися не на фішках політтехнологів, а на тому, щоб обрати людей, яким можна довірити ремонт місцевих доріг і роботу комунальних служб та поліклінік.

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