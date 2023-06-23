На неформальній зустрічі в Данії учасники переконуватимуть більше країн підтримати Україну - ЗМІ  

Американський генерал у відставці, колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав закликає дати Україні час на контрнаступ і не тиснути не неї. В інтерв’ю Голосу Америки Брідлав заявив, що, з воєнної точки зору, Україна все робить правильно. Він вважає, що Захід не надав Україні достатньо зброї для перемоги, а також поділився власними прогнозами щодо саміту НАТО у Вільнюсі.

Генерал Брідлав рекомендує набратись терпіння у питанні контрнаступу. За його словами, ЗСУ наразі “готуються до того, як і де потім використати більшу частину своїх сил”.

“Думаю, всі мають трохи заспокоїтися. Те, що ми бачимо, це те, чого я очікував від українських сил, вони перебувають у певній фазі формування та дослідження. Наразі задіяно, можливо, менше третини їхніх сил, і вони починають досягати певних успіхів в одному чи двох напрямках. Менші успіхи - в інших (напрямках)”.

Брідлав, який був головним командувачем НАТО з 2013 по 2016 роки, погоджується, що Україна відчуває тиск з боку деяких союзників, які очікують швидких результатів на війні. Він переконаний, що українцям “потрібно дати час для виконання свого плану”.

“Очевидно, що Україна перебуває під певним тиском з боку тих, хто хоче побачити негайні результати. Я не критикую і не хочу бути зарозумілим, але є багато людей, які не розуміють війни, на мою думку. У них, скажімо так, необґрунтовані очікування. … Є ті, хто хотів би бачити як майоріють прапори та масовану атаку легкої бригади. Це не є сучасною війною, особливо враховуючи те, що Росія мала стільки місяців на підготовку оборони. Я б радив заспокоїтися. Нехай українці розберуться з цим. Давайте дозволимо їм ухвалити правильні рішення, які (як ми бачили) вони досі ухвалювали на цій війні. І побачимо, як воно вийде”, - рекомендує американський генерал у відставці.

При цьому Філіп Брідлав погоджується, що стратегічно для України дуже важливо продемонструвати прогрес у контрнаступі - як для Заходу, так і для свого народу.

“Це потрібно, щоб Україна показала світу, показала донорам, показала своєму народу і своїм воїнам. Певний успіх сприятиме зміцненню їхнього бойового духу. Тож ми сподіваємося, що Україна незабаром зможе продемонструвати такі успіхи, і що світ трохи заспокоїться у своїх очікуваннях щодо України”, - зазначив екс-командувач НАТО.

Генерал Брідлав не погоджується з тезою, що Захід надав Україні достатньо зброї для перемоги.

“Я вважаю, що ми дали Україні достатньо, аби вони втримались на полі бою, щоб вони не зазнали поразки. І я думаю, що ми вирішили поки не надавати їм усе, що потрібно, для перемоги”, - сказав він.

Раніше в Білому домі заявляли, що США надали українцям усе необхідне для початку контрнаступу.

"Президент переконаний, що ми зробили все можливе протягом останніх 6,8 місяців або більше, щоб вони (українці- ред.) мали все необхідне обладнання, навчання та можливості для досягнення успіху", - заявляв на початку місяці координатор стратегічної комунікації Білого дому Джон Кірбі.

Очікування від саміту НАТО в Вільнюсі

Країни НАТО на саміті у Вільнюсі не запропонують Україні членство, переконаний Брідлав. Однак він сподівається, що країни члени принаймні продемонструють, що готові рухатися до цього членства.

“Наразі я сподіваюся, але я не вірю, що їм запропонують членство. Я вважаю, що лідери розглянуть процес, за допомогою якого ми зараз почнемо рухатися до цього членства”, - зазначив Філіпп Брідлав.

При цьому генерал зауважує, що в питанні України Альянс може обійтись без так званого ПДЧ (плану дій щодо членства).

“Я хотів би бачити військовий, комплексний шлях щодо того, як Україна стане частиною НАТО. Ми вже говорили про це, чи не так? Тож зараз настав час розробити план, як це зробити. Нам не потрібна карта. Українські військові показали, на що вони готові. … настав час окреслити процес, за допомогою якого ми, зрештою, побачимо, що Україна стане частиною НАТО”.

Одним з таких варіантів могло б стати створення Ради НАТО з питань України, вважає Брідлав. “Це забезпечить їм більш постійний і значно активніший процес, у якому НАТО бере участь у всіх дискусіях на рівні, на якому вони ніколи не були раніше”.

Коментуючи заяви деяких країн про можливість у майбутньому надіслати свої війська в Україні на війну проти Росії, Брідлав скептичний.

“Це досить великий крок, - каже генерал у відставці. - Відверто кажучи, якби такі зобов’язання мали місце, напевне мала б бути коаліція країн за бажанням, яка вживала б таких дій, не НАТО. Але ніщо не заважає коаліції націй зробити саме це. Якщо цього захоче їхній парламент і їхній народ, то це, безперечно, один із варіантів”, - прокоментував Філіп Брідлав.