У Білому домі відповіли на питання про прагнення України до НАТО - вказали на важливість реформ

Про це у четвер заявила заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр (Karine Jean-Pierre, White House principal deputy press secretary - англ.), відповідаючи на запитання журналістів.

"Скажу, що державний секретар Блінкен зараз перебуває у Києві. щоб підтвердити нашу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Його візит також підкреслює важливість того, щоб Україна ухвалила ключове законодавство для просування верховенства права, антикорупційних та економічних реформ, які посилять демократію та економіку України та її подальшу євро-атлантичну інтеграцію", - відзначила Жан-П'єр, - "Адміністрація Байдена віддана тому, щоб забезпечити, що двері НАТО лишаються відчиненими для тих, хто прагне вступу, коли вони готові та здатні відповідати забов'язанням та обов'язкам членства, та робити внесок у безпеку євро-атлантичної зони. США підтримують зусилля України щодо реформ спрямованих на просування верховенства права, економічне зростання та її кордон проти агресії Росії".

Ентоні Блінкен перебуває із офіційним візитом у Києві, де, серед іншого, провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі з Ентоні Блінкеном президент України заявив, що Сполучені Штати Америки прекрасно проінформовані про ситуацію на Донбасі й біля українських кордонів та активно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. За словами Зеленського, під час зустрічі від порушвав питання підтримки США прагнення України отримати План дій щодо членства в НАТО, питання безпеки в Чорному та Азовському морях, та питання протидії реалізації проекту «Північній потік – 2».

Як повідомляє сайт президента України, Ентоні Блінкен відзначив, що США спостерігають на кордонах України найбільшу з 2014-го року концентрацію російських військ. "

Ми підтримуємо вас, ваші партнери й союзники також підтримують вас. І ми звертаємося до Росії, щоб вона перестала застосовувати агресію проти України. Ми разом з партнерами працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії", - наводить слова Держсекретаря США сайт президента України.

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