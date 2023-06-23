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Екс-командувач НАТО Філіп Брідлав рекомендує набратись терпіння у питанні контрнаступу
Американський генерал у відставці, колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав закликає дати Україні час на контрнаступ і не тиснути не неї. В інтерв’ю Голосу Америки Брідлав заявив, що, з воєнної точки зору, Україна все робить правильно. Він вважає, що Захід не надав Україні достатньо зброї для перемоги, а також поділився власними прогнозами щодо саміту НАТО у Вільнюсі.
Генерал Брідлав рекомендує набратись терпіння у питанні контрнаступу. За його словами, ЗСУ наразі “готуються до того, як і де потім використати більшу частину своїх сил”.
“Думаю, всі мають трохи заспокоїтися. Те, що ми бачимо, це те, чого я очікував від українських сил, вони перебувають у певній фазі формування та дослідження. Наразі задіяно, можливо, менше третини їхніх сил, і вони починають досягати певних успіхів в одному чи двох напрямках. Менші успіхи - в інших (напрямках)”.
Брідлав, який був головним командувачем НАТО з 2013 по 2016 роки, погоджується, що Україна відчуває тиск з боку деяких союзників, які очікують швидких результатів на війні. Він переконаний, що українцям “потрібно дати час для виконання свого плану”.
“Очевидно, що Україна перебуває під певним тиском з боку тих, хто хоче побачити негайні результати. Я не критикую і не хочу бути зарозумілим, але є багато людей, які не розуміють війни, на мою думку. У них, скажімо так, необґрунтовані очікування. … Є ті, хто хотів би бачити як майоріють прапори та масовану атаку легкої бригади. Це не є сучасною війною, особливо враховуючи те, що Росія мала стільки місяців на підготовку оборони. Я б радив заспокоїтися. Нехай українці розберуться з цим. Давайте дозволимо їм ухвалити правильні рішення, які (як ми бачили) вони досі ухвалювали на цій війні. І побачимо, як воно вийде”, - рекомендує американський генерал у відставці.
При цьому Філіп Брідлав погоджується, що стратегічно для України дуже важливо продемонструвати прогрес у контрнаступі - як для Заходу, так і для свого народу.
“Це потрібно, щоб Україна показала світу, показала донорам, показала своєму народу і своїм воїнам. Певний успіх сприятиме зміцненню їхнього бойового духу. Тож ми сподіваємося, що Україна незабаром зможе продемонструвати такі успіхи, і що світ трохи заспокоїться у своїх очікуваннях щодо України”, - зазначив екс-командувач НАТО.
Генерал Брідлав не погоджується з тезою, що Захід надав Україні достатньо зброї для перемоги.
“Я вважаю, що ми дали Україні достатньо, аби вони втримались на полі бою, щоб вони не зазнали поразки. І я думаю, що ми вирішили поки не надавати їм усе, що потрібно, для перемоги”, - сказав він.
Раніше в Білому домі заявляли, що США надали українцям усе необхідне для початку контрнаступу.
"Президент переконаний, що ми зробили все можливе протягом останніх 6,8 місяців або більше, щоб вони (українці- ред.) мали все необхідне обладнання, навчання та можливості для досягнення успіху", - заявляв на початку місяці координатор стратегічної комунікації Білого дому Джон Кірбі.
Очікування від саміту НАТО в Вільнюсі
Країни НАТО на саміті у Вільнюсі не запропонують Україні членство, переконаний Брідлав. Однак він сподівається, що країни члени принаймні продемонструють, що готові рухатися до цього членства.
“Наразі я сподіваюся, але я не вірю, що їм запропонують членство. Я вважаю, що лідери розглянуть процес, за допомогою якого ми зараз почнемо рухатися до цього членства”, - зазначив Філіпп Брідлав.
При цьому генерал зауважує, що в питанні України Альянс може обійтись без так званого ПДЧ (плану дій щодо членства).
“Я хотів би бачити військовий, комплексний шлях щодо того, як Україна стане частиною НАТО. Ми вже говорили про це, чи не так? Тож зараз настав час розробити план, як це зробити. Нам не потрібна карта. Українські військові показали, на що вони готові. … настав час окреслити процес, за допомогою якого ми, зрештою, побачимо, що Україна стане частиною НАТО”.
Одним з таких варіантів могло б стати створення Ради НАТО з питань України, вважає Брідлав. “Це забезпечить їм більш постійний і значно активніший процес, у якому НАТО бере участь у всіх дискусіях на рівні, на якому вони ніколи не були раніше”.
Коментуючи заяви деяких країн про можливість у майбутньому надіслати свої війська в Україні на війну проти Росії, Брідлав скептичний.
“Це досить великий крок, - каже генерал у відставці. - Відверто кажучи, якби такі зобов’язання мали місце, напевне мала б бути коаліція країн за бажанням, яка вживала б таких дій, не НАТО. Але ніщо не заважає коаліції націй зробити саме це. Якщо цього захоче їхній парламент і їхній народ, то це, безперечно, один із варіантів”, - прокоментував Філіп Брідлав.
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“Українські сили – у фазі формування і вивчення ситуації”, - екс-командувач сил НАТО у Європі про контрнаступ. Відео
“Те, що ми бачимо, — це те, чого я насправді очікував від українських сил, і вони перебувають у певній фазі формування та вивчення ситуації. Вони готуються до того, як потім вони використають більшу частину своїх сил. І де саме”, – заявив екс-командувач сил НАТО у Європі Філіп Брідлав.
- Голос Америки
На неформальній зустрічі в Данії учасники переконуватимуть більше країн підтримати Україну - ЗМІ
Цими вихідними у Данії відбудеться зустріч міжнародних посадовців, на якій до підтримки України спробують залучити країни, які донині не засудили російську агресію. Зокрема, мова йде про Індію, Бразилію, Південну Африку, повідомляють міжнародні ЗМІ.
США до Данії прибуде радник президента з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Guardian. А видання Politico повідомило, що Європу на засіданні представлятиме Бйорн Зайберт, голова апарату президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Як повідомив у п’ятницю офіційний представник США, переговори в Копенгагені організовані Україною “для обговорення основних принципів миру”. На зустріч запросили радників з національної безпеки та політичних директорів з різних країн. Як повідомляє The Guardian, це неформальна зустріч, жодних конкретних результатів і спільних заяв з неї не очікується.
Видання Financial Times повідомило, що Україна попросила США заохотити Індію, Бразилію, Південну Африку, а також Китай і Туреччину, взяти участь у цій зустрічі.
За даними видання CNN з посиланням на українські джерела, на зустрічі в Копенгагені обговорюватимуть мирні пропозиції Зеленського. Серед іншого, шлях до ядерної безпеки, продовольчу безпеку, спеціальний трибунал для ймовірних воєнних злочинів Росії та остаточний мирний договір з РФ.
Наразі невідомо, чи прибудуть на зустріч запрошені представники Індії, Південної Африки та Бразилії, повідомляє Reuters.
- Голос Америки
"Російська армія була «вагнеризована»", – Феріт Годжа. Відео
"Російська армія була "вагнеризована". Враховуючи жахливі "досягнення" "групи Вагнера" в Україні та в багатьох частинах світу, репутація російської армії навряд чи покращиться", – постійний представник Албанії при ООН Феріт Годжа
США, Франція, Велика Британія, Албанія та Україна закликали ООН розслідувати військову співпрацю Росії та Ірану
Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради Безпеки, присвяченому Україні, звинуватила Росію та Іран у грубих порушеннях резолюції Ради Безпеки ООН 2231.
"Ми знаємо, що Кремль придбав сотні БПЛА і зараз працює з Іраном для виробництва цієї зброї в Росії. І ми знаємо, що останніми тижнями Кремль використовував ці безпілотники, щоб руйнувати українську інфраструктуру, вбивати і тероризувати мирних жителів", - повідомила вона.
Лінда Томас-Грінфілд заявила також, що дії Росії та Ірану порушують резолюцію Ради Безпеки ООН № 2231, яка забороняє всім країнам, включаючи постійних членів Ради Безпеки, отримувати такий вид зброї з Ірану за відсутності попереднього схвалення Ради Безпеки. “Такого схвалення, звичайно, не було надано”, - наголосила посолка.
ООН повинна діяти терміново. Це питання життя чи смерті українського народу.Лінда Томас-Грінфілд
Саме тому, за її словами Організація Об’єднаних Націй повинна виконати резолюцію Ради Безпеки 2231. "Ми досі не маємо пояснень, чому експерти з групи 2231 не були направлені в Україну для перевірки доказів походження цієї зброї та руйнувань, які ця зброя спричинила. ООН повинна діяти терміново. Це питання життя чи смерті українського народу", - додала вона.
Перед початком засідання посолка також виголосила спільну заяву США, Великої Британії, Франції, України та Албанії щодо зростаючої військової співпраці між Росією та Іраном. “Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на все гучніші заклики міжнародної спільноти розслідувати ці порушення”, - заявила Томас-Грінфілд.
Згідно з заявою, США задокументували, що Іран надав Росії сотні безпілотників, а також обладнання для їхнього виробництва, сказала посолка. Відповідні докази надали й Збройні сили України та розвідка Великої Британії – Росія не лише придбала в Ірану сотні безпілотників із порушенням резолюції ООН, але також обидві країни співпрацюють для виробництва цієї зброї в Росії.
Тим часом РФ продовжує використовувати цю зброю для знищення української інфраструктури та для того, щоб вбивати і тероризувати українських мирних жителів.
“Москва публічно вдає глибоку стурбованість атаками на критичну інфраструктуру, і вони скликали засідання Ради Безпеки, щоб спробувати нас у цьому переконати. Але лицемірство Росії видно на повну, коли ми спостерігаємо, як російські ракети та безпілотники перетворюють цілі українські міста на руїни”, – заявила посолка.
Вона констатувала, що український народ ніколи не відмовиться від свого суверенітету, демократії, свободи. “Понад 140 країн неодноразово голосували за засудження війни Росії. І понад 140 країн проголосували за підтримку всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні на основі принципів ООН”, - нагадала Томас-Грінфілд
Тим часом, посол Росії при ООН Василь Небензя традиційно заперечив використання Росією іранських безпілотників. А на уточнююче запитання журналістів, чому б не дозволити ООН провести розслідування, якщо російська сторона заявляє, що їй нічого приховувати, Небензя відповів, що “немає експертів для проведення такого розслідування”.
Крім того, "це має відбуватися в контексті двосторонніх відносин з Україною, а не через Радбез ООН", каже посол Росії.
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