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Україна від Німеччини отримає 40 машин Marder і Patriot - речник німецького уряду
Німеччина має намір доставити в Україну близько 40 бойових машин Marder впродовж перших трьох місяців року, про це заявив у п'ятницю, 6 січня, речник німецького уряду Штеффен Гебестрайт.
За його словами, тренування українців на бойових машинах Marder проходитиме в Німеччині та триватиме близько восьми тижнів.
Гебестрайт також повідомив, що в першому кварталі цього року зі складів німецької армії Україна отримає зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Міністр фінансів Німеччини, який очолює "Ліберальну партію", привітав рішення уряду Шольца і закликав німецьку владу пришвидшити ухвалення рішень із допомоги Україні.
"Зараз настав час, щоб почати розширення співпраці в обороні та в питаннях оборонних технологій, озброєння в Європі та в нашому Західному альянсі. Дуже часто проекти провалюються через Німеччину. Дуже часто великі важливі проекти не можуть бути реалізовані через те, що інші вагаються щодо участі Німеччини, тому що ми надто часто йдемо своїм шляхом, тому що ми не хочемо координувати ці питання", - заявив міністр фінансів Німеччини Кристіан Лінднер під час традиційного щорічного з'їзду його партії.
Як повідомляв "Голос Америки", раніше Франція заявила про намір відправити в Україну бойові машини AMX-10 RC. А за даними американських ЗМІ, США планують відправити в Україну бойові машини піхоти Bradley.
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- Голос Америки
США запроваджують нові санкції проти іранських виробників дронів та балістичних ракет
США доповнили санкційний перелік, додавши до нього преставників Ірану, відповідальних за виробництво дронів та балістичних ракет. Про це йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена від 6 січня. Перелік підсанкційних осіб опублікувало Міністерство фінансів США.
Зокрема, нові санкції запроважені щодо семи осіб. Шестеро із них - із керівного складу Iранської державної аерокосмічної компанії (Qods Aviation Industries) - іранського виробника оборонної техніки, відповідального за розробку та виробництво безпілотників, ще один - з Організації аерокосмічної промисловості Ірану (Iran’s Aerospace Industries Organization ), яка здійснює нагляд за іранськими програмами із виробництва балістичних ракет.
У заяві Блінкена йдеться, що нові санкції доповнюють запроваджені у вересні та листопаді обмеження щодо фізичних та юридичних осіб, залучених до виробництва та передачі іранських БПЛА серій Shahed та Mohajer, які "Москва продовжує використовувати у своїх жорстоких атаках на Україну, включаючи її критичну інфраструктуру".
У заяві також наголошується, що військова підтримка іранським режимом Росії не тільки розпалює конфлікт в Україні, але також призвела до порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231, надавши військові безпілотники без попереднього, окремого схвалення Радбезу.
"Зараз Іран став головним військовим союзником Росії. Іран має припинити свою підтримку неспровокованої агресивної війни Росії в Україні, і ми продовжуватимемо використовувати всі наявні інструменти, щоб зірвати та затримати ці поставки, та запровадити санкції на суб’єктів, які беруть участь у цій діяльності," - наголошує Блінкен.
У Міністерстві фінансів США наголосили, що продовжать позбавляти Путіна зброї, яку він використовує для війни в Україні. «Залежність Кремля від постачальників останньої ланки, таких як Іран, свідчить про його відчай перед лицем хороброго українського опору та успіху нашої глобальної коаліції у зриві ланцюгів поставок російського озброєння, і позбавлення їх матеріалів, необхідних для заміни озброєння, втраченого на полі бою. Сполучені Штати діятимуть швидко проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують іранські програми БПЛА та балістичних ракет, і рішуче підтримуватимуть народ України», - заявила Міністерка фінансів США Джанет Л. Єллен.
Напередодні, 5 січня, координатор стратегічних комунікацій адміністрації президента Сполучених Штатів Джон Кірбі наголошував, що співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США.
"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.
Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії. А також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, зокрема, для протистояння викликам, створеним Іраном: "Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей".
Про те, що Іран не поважає міжнародних санкцій, 24 грудня заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він закликав у відповідь знищити іранські заводи зброї. «Іран, плануючи збільшити поставки ракет, безпілотників для Росії, відверто принижує інститут міжнародних санкцій…Важливо відмовитися від непрацюючих санкцій, недійсної концепції резолюцій ООН і переходити до більш деструктивних інструментів – ліквідації заводів, арешту постачальників…», – написав Подоляк у Твітері.
Раніше Київ звинуватив Тегеран у постачанні Москві 1700 дронів Shahed-136, які використовувалися для ураження цілей в Україні з вересня.
Звертаючись до Конгресу США 21 грудня президент України Володимир Зеленський теж наголосив на відповідальності Ірану. Він заявив, що Росія знайшла «союзника в політиці геноциду» щодо українців.
«Іранські смертоносні безпілотники, відправлені в Росію сотнями і сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знайшов іншого, – заявив Зеленський. – Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз».
Цю заяву президента України прокоментували в іранському МЗС. Зокрема речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що на засіданні Конгресу США прозвучали "неодноразові звинувачення та грубі зауваження" проти Ісламської республіки Іран.
США надсилають в Естонію HIMARS та піхоту для посилення обороноздатності НАТО
США презентували артилерійську ракетну систему HIMARS, яка буде базуватись разом із ротою піхоти американських збройних сил в Естонії, на військовій базі Тапа, за 100 км на схід від Таллінна. Ці артилерійські системи мають на меті посилити оборонні спроможності самої Естонії та альянсу НАТО, - заявив міністр оборони Естонії.
“Коли ми думаємо про HIMARS, то бачимо, що сьогодні в Україні на полі бою вони дуже і дуже ефективні», - сказав міністр оборони Естонії Ганно Певкур.
Торік Естонія придбала у США 6 артилерійських систем HIMARS за орієнтовною вартістю до 500 мільйонів доларів. За словами міністра оборони країни, очікується, що HIMARS поповнять арсенал естонських військ до кінця 2024 року, а поки військові країни мають можливість пройти тренування на американській системі.
"Наші власні системи (HIMARS - ред.) прибудуть сюди десь до кінця 2024-го чи на початку 2025 року. ... Очевидно, ми готові прийняти їх до нашої армії якомога швидше. Це також одна з причин, чому ми маємо тут зараз наших союзників зі США, щоб ми вже могли підготуватися до наших власних систем", - розповів під час презентації HIMARS міністр оборони.
“Це залежить від того, наскільки швидко компанія Lockheed Martin зможе їх виробити”, - повідомив глава оборонного відомства Естонії.
Минулого місяця посольство США в Таллінні заявило, що присутність американських сил в Естонії є частиною «зобов’язання зміцнення колективної оборони та позиції стримування на східному фланзі НАТО».
Волонтери на Львівщині намагаються зберегти унікальну дерев’яну церкву, якій понад 325 років. Відео
Унікальну дерев’яну церкву, якій понад 325 років, намагаються зберегти волонтери на Львівщині. Одночасно, ще з 2014 року, вони допомагають Збройним силам України.
- Голос Америки
Росія офіційно включила формування «ЛНР» та «ДНР» до складу своїх військ – британська розвідка
Британська військова розвідка повідомляє, що Росія офіційно включила бойовиків так званої «ЛНР» та «ДНР» до складу своїх військ наприкінці грудня минулого року.
«Ополченці Луганської народної республіки (ЛНР) і Донецької народної республіки (ДНР) були офіційно інтегровані до збройних сил Росії 31 грудня 2022 року», – повідомило Міністерство оборони Великої Британії в п’ятницю в своєму звіті про російське вторгнення в Україну, опублікованому в Twitter.
У повідомленні мовиться, що президент Росії Володимир Путін офіційно вручив цим формуванням бойові знамена під час візиту в Ростов-на- Дону.
Росія отримала контроль над Луганською і Донецькою областями внаслідок нападу на Україну в 2014 році. Попри те, що вони є міжнародно визнані частиною України, Росія стверджує, що ЛНР і ДНР є невід’ємними частинами Російської Федерації після фіктивних референдумів про приєднання у вересні 2022 року.
Як зазначає британська розвідка, Росія «з 2014 року непомітно контролює обидва формування, створивши 1-й армійський корпус ДНР і 2-й армійський корпус ЛНР і підтримуючи їх російськими військовими офіцерами».
Британські аналітики кажуть, що «статус та ідентичність «ДНР» і «ЛНР», ймовірно, залишаються причиною розбрату в російській системі». Вони додають, що ще до вторгнення в лютому 2022 року ці території забирали значну частину російських фінансів.
«Тепер, коли Кремль відкрито зобов’язався підтримувати їх, вони, ймовірно, стануть великими політичними, дипломатичними та фінансовими витратами для Росії, які триватимуть довго після поточної фази конфлікту», – мовиться у серії твітів британської розвідки.
Як раніше повідомляла британська розвідка, Україна звільнила 54% території, яку Росія захопила з 24 лютого 2022 року.
Росія контролює 18% міжнародно визнаної території України, включаючи Донбас та Крим.
Через український контронаступ восени, Росія втратила контроль над частинами Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонську області, який вона, ймовірно, прагне повернути. Але російське військо наразі не може створити ефективну ударну силу для того, щоб повернути ці території, вважаєють британські дослідники.
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